Oogoperatie van Instagram-model gaat helemaal mis

Heb je altijd al een andere oogkleur gewild? Think twice! Instagram-model Nadinne Bruna was haar bruine ogen beu en wilde niks liever dan lichtgrijze kijkers. Een gevaarlijke en mislukte operatie verder heeft ze enorme spijt: voor de rest van haar leven heeft ze troebel zicht. „Deze beslissing heeft mijn leven verpest.''

Grootste nachtmerrie

Het leek een gebed zonder einde om een arts te vinden die deze bijzonder gevaarlijke ingreep wilde uitvoeren. De 32-jarige Argentijnse woont in Miami, maar kon daar geen dokter vinden die het risico wilde nemen. Bruna vloog uiteindelijk naar Colombia om haar oogoperatie te laten uitvoeren waarbij met siliconenimplantaten de kleur van haar ogen wordt veranderd - haar droom kwam uit.

Het resultaat was echter haar grootste nachtmerrie. Haar oogkleur mocht dan nu grijs zijn, haar ogen zijn sinds de operatie pijnlijk, rood en opgezwollen. Als model komt ze moeilijk meer aan opdrachten, bovendien kunnen haar pupillen amper licht verdragen waardoor fotoshoots een ware marteling geworden zijn. Maar erger dan dat, is haar zicht enorm verminderd. Bruna keerde nog twee keer terug naar Colombia, in een poging om de schade te laten herstellen, wat niet mocht baten. Ze vestigt nu haar hoop op Amerikaanse specialisten, meldt Het Laatste Nieuws. „Ik was compleet in orde toen ik onder het mes ging”, zegt ze. „Dit was echt stom. Nu zie ik altijd troebel.''

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Het resultaat na haar operatie. Foto: RV

Structurele schade

Dokter Ranya Habash legt uit dat zo'n dergelijke oogingreep niet voor niks verboden is: door een silicoonplaat te injecteren, wordt de druk in het oog alsmaar groter, dat leidt tot ontstekingen en structurele schade. „Nadinne zal voor de rest van haar leven met haar ogen blijven sukkelen, dat staat vast'', zegt Habash. Concreet heeft het model 80 procent van haar zicht in het rechteroog verloren, haar linkeroog doet het iets beter met 50 procent.

Bruna en haar tweelingzus Danna nemen dat soort risico's wel vaker, want ze verdienen er best wel aardig aan. In ruil voor foto’s en filmpjes van hun ingrepen op hun sociale media krijgen ze geld. Bruna zal ondanks de mislukte, risicovolle operatie wel gewoon onder het mes blijven gaan. „De operaties op zich zijn niet slecht, maar in dit geval kende ik de arts en de risico's gewoon niet.''

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar