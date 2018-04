In je neus peuteren: gezond of niet?

Heb je het gevoel dat je altijd tijd tekort komt en dat er niet genoeg uren in een dag zitten? Door anders met je tijd om te gaan, kun je dit veranderen. Met deze tips heb je voortaan zeeën van tijd.

1. Verander je mindset

Je mindset, oftewel de overtuigingen die je hebt, bepalen voor een groot deel hoe je leven eruitziet. Sta daarom eens stil bij hoe je over het concept tijd denkt. Is tijd iets waarvan je nooit genoeg hebt? Lijkt het alsof anderen je agenda bepalen? Of glipt het steeds door je vingers? Verander deze gedachten in het idee dat je altijd eindeloos veel tijd hebt. Op de momenten dat je in tijdnood bent, herhaal je deze gedachte in je hoofd. Langzaam ga je naar deze nieuwe mindset leven, waardoor je ineens veel meer tijd lijkt te hebben.

2. Durf je te vervelen

Je vervelen is de ultieme manier om minder tijdsdruk te ervaren omdat het je het gevoel geeft dat je tijd in overvloed hebt. Ook vergroot het je creativiteit: je brein heeft even pauze van allerlei prikkels, waardoor je later op de meest verrassende ideeën komt. Denk je: ‘Ik heb helemaal geen tijd om me te vervelen’? Vervang dan de zinloze momenten waarop je je telefoon gebruikt voor even helemaal niks doen. Door te stoppen met het kijken van tv-programma’s, YouTube-video’s en Netflix-series houd je ook meer tijd over om te niksen.

3. Zoek de tijdslurpers

Misschien heb je het gevoel dat je tijd tekort komt, maar weet je niet eens waar al je tijd heen gaat. Een slimme manier om hier achter te komen, is door een tijddagboek bij te houden. Schrijf nauwkeurig op wat je op een dag doet en hoeveel tijd het je kost. Houd bij hoe lang je precies op je werk bent, in de auto zit of reist met het openbaar vervoer en wat je in de ochtend en avond doet. Na een paar dagen zie je vanzelf wat je tijd opslurpt. Denk bijvoorbeeld aan de loze uren op de bank na het eten. Ook kom je er zo achter welke dingen je efficiënter kunt aanpakken.

4. Zeg vaker nee

De meeste mensen doen het liefst zoveel mogelijk op één dag. Het grote nadeel van ieder uur volproppen, is dat de dag aanvoelt als een race tegen de klok. Je hebt nergens écht de tijd voor en geniet er daardoor ook niet van. Probeer daarom vaker nee te zeggen tegen anderen en de taken die je zelf op je to-do list hebt gezet. Welke dingen zijn het belangrijkst? En wat kan best tot morgen wachten? Door keuzes te maken, creëer je automatisch meer tijd voor jezelf.

5. Laat perfectionisme los

Perfectionisme kost veel tijd en energie. Zonde, want die tijd kun je ook voor andere dingen gebruiken. Als je ergens mee bezig bent, stel jezelf dan de volgende vraag: ‘Is het nodig om hier nog meer tijd aan te besteden?’ Misschien kun je ook tevreden zijn met een voldoende. Lang niet altijd is het namelijk nodig om iets tot in de puntjes te perfectioneren.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.