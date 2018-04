Afvallen is moeilijker voor korte vrouwen

We leven in een gehaaste maatschappij, waarin alles snel, sneller, snelst lijkt te moeten. Maar waarom eigenlijk? Gun jezelf minder stress door deze tips op te volgen.

1. Zet je wekker tien minuten eerder

Langzamer leven kan zo simpel zijn als je wekker tien minuten eerder zetten. Veel mensen hebben tijd tekort in de ochtend, waardoor ze zich wel moeten haasten. Dit opgejaagde gevoel blijft je vaak de rest van de dag achtervolgen. Door een paar minuten eerder op te staan, is de kans een stuk kleiner dat je 's ochtends haast hebt. Houd je zelfs tijd over? Begin de dag dan nog relaxter door een paar minuten op je ademhaling te focussen.

2. Doe minder

Als je vaak haast hebt, kan dat een teken zijn dat je te veel op een dag wilt doen. Om te voorkomen dat je verzuipt in je to-do list, is het slim om deze lijst flink in te korten. Maak ’s ochtends geen waslijst aan taken, maar beperk je tot de drie belangrijkste dingen van die dag. Hierdoor heb je minder het gevoel dat je in een versnelling hoger moet leven. Stel jezelf gedurende de dag de vraag: ‘Is dit nu echt belangrijk?’ Als het antwoord ‘nee’ is, kan het best een dag wachten.

Tip: plan je week niet bomvol. Zorg dat er ruimte is voor spontane plannen of om even helemaal niks te doen.

3. Besef dat haasten je niets brengt

Ghandi zei het mooi: “There is more to life than increasing its speed.” Gehaast leven levert je helemaal niets op. Niet meer tijd, niet meer plezier en zeker niet meer ontspanning. Door te haasten leef je juist vluchtiger, waardoor je minder oog hebt voor de wereld om je heen. Ook is het veel lastiger om ergens van te genieten, als je jezelf er niet de tijd voor gunt.

4. Vraag jezelf: ‘Kan het ook anders?’

Om minder te haasten, is het belangrijk dat je opmerkt wanneer je je opgejaagd voelt. Misschien ben je iemand die altijd haast heeft in de ochtend of eindig je de werkdag meestal gestrest. Stel jezelf voortaan iedere keer als je je opgejaagd voelt de vraag: ‘Kan het ook anders?’ Hierdoor creëer je afstand en herinner je jezelf eraan dat je best een stapje terug mag doen.

5. Doe iets zo langzaam mogelijk

Het tegenovergestelde van haasten is vertragen. Probeer tenminste één keer per dag iets in een slakkentempo te doen. Zoals je tandenpoetsen, je handen wassen, naar de trein lopen of eten. Zo raak je eraan gewend om ergens echt de tijd voor te nemen en is het makkelijker om de rest van de dag in deze relaxte modus te blijven. Maak er ook een gewoonte van om niet meer dan één ding tegelijk te doen. Door te multitasken heb je namelijk eerder het gevoel dat je je moet haasten.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op www.zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

