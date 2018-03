Hier blijft je vet als je afvalt

Wie worstelt met wat overtollige kilo’s die je er graag af wil hebben, heeft er ongetwijfeld wel eens over nagedacht. Als dat laagje vet langzaam van je buik verdwijnt, waar gaat het dan eigenlijk heen? Uit nieuw onderzoek blijkt dat het ergens anders heen gaat dan de meeste mensen aanvankelijk dachten.

De University of New South Wales vroeg aan 150 gezondheidsdeskundigen waar vet heen gaat als je het verliest. Van de 150 doktoren, dietisten en personal trainers wisten slechts drie mensen waar vet nou écht blijft.

Chemische reactie

Professor biotechnologie en biomoleculaire wetenschap Ruben Meerman en hoofd van diezelfde afdeling Andrew Brown beschrijven een wetenschappelijk onderzoek op The Conversation. Het resultaat waar vet blijft, blijkt namelijk onwijs verrassend.

“Het grootste misverstand is dat vet wordt omgezet in energie”, schrijven de professoren. “Het probleem met deze theorie is dat het niet strookt met de wet van behoud van materie, waar alle chemische reacties aan voldoen.” Die wet houdt in dat de totale massa van een in dit geval vetcel, hetzelfde blijft na een chemische reactie. Vet blijft dus net zoveel ruimte innemen als het is veranderd in iets anders.

Geen spieren

Wie denkt dat vet wordt omgezet wordt in spieren, heeft het ook bij het verkeerde eind. Dat is, zo schrijven Brown en Meerman, onmogelijk. De laatste optie die werd gegeven, is dat vet je lichaam verlaat door je endeldarm. Ook dat klopt niet, zegt het duo.

Vet uitademen

Maar waar gaat vet dan wel naartoe? “Het wordt geconverteerd in kooldioxide en water”, schrijven ze. “Je ademt de kooldioxide uit en het water wordt opgenomen in je lichaam tot het eruit kan als urine of zweet. Wanneer je tien kilo vet verliest, komt er precies 8,4 kilo uit via je longen. De andere 1,6 kilo verandert in water en verlaat dan je lichaam. Kortom: je ademt bijna alle gewicht dat je verliest uit.”

Ze schrijven erbij dat bijna alles dat je eet er via je longen weer uitkomt. Is flink in- en uitademen dan een goeie workout? “Nee”, schrijven de mannen. “Dat zorgt vooral voor hyperventilatie.”

