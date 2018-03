Geen paniek. Deze vega(n) recepten maak je zo

Is je glas altijd halfleeg? Ben je een doemdenker pur sang? Met deze zes tips verandert iedereen in een positivo.

1. Word bewust van de negatieve stem in je hoofd

De negatieve stem in je hoofd die zegt dat je iets niet kunt, niet goed genoeg bent of je aan het twijfelen brengt, is je innerlijke criticus. Iedereen heeft zo’n inner troll, alleen luistert de één er meer naar dan de ander. De kunst is om deze innerlijke brompot niet te serieus te nemen. Het brengt je namelijk alleen maar negativiteit. Denk dus vaker ‘nou en’ als deze negatieve stem de kop op steekt en luister er vooral niet naar.

2. Buig een negatieve gedachte om in een positieve

Goed nieuws: met een beetje oefenen, buig je elke negatieve gedachte om in een positieve. Stel dat je keuken een verschrikkelijke rotzooi is en je op het punt staat om het op te ruimen. Je kunt dan denken: ‘Wat heb ik toch een hekel aan opruimen. Dit gaat me úren kosten’. De klus wordt hierdoor alleen maar vervelender en het kost je niet minder tijd. Denk liever: ‘Ik ben er even mee bezig, maar straks ben ik heel opgelucht’. Maak er een kunst van om iedere negatieve gedachte om te buigen in een positieve. Voordat je weet je het weet, is het normaal om zo te denken.

3. Forceer een lach

Negatief denken met een lach op je gezicht, is praktisch onmogelijk. Zelfs als het een neplach is. Gebruik een glimlach daarom als wapen tegen negativiteit. Popt er een negatieve gedachte op in je hoofd? Krul dan je mondhoeken iets omhoog. Het hoeft geen brede grijns te zijn, een kleine glimlach is al genoeg. Het werkt ook om meteen te glimlachen als je wakker wordt. Zo zet je een positieve toon voor de rest van de dag.

4. Schrijf op waar je dankbaar voor bent

Eén van de snelste manieren om positiever te denken, is door een dankbaarheidslijstje te maken. Pak pen en papier, of gebruik je telefoon, en schrijf in een paar minuten een stuk of vijf dingen op waar je dankbaar voor bent. Denk aan: je familie, een warm kop koffie, een glimlach van een vreemde, een leuke afspraak in het vooruitzicht of het boek dat je nu leest. Door je te richten op alle goede dingen in je leven, verdwijnen negatieve gedachten naar de achtergrond.

5. Kies een vast moment waarop je positief wilt denken

Misschien is het nog een té grote uitdaging om de hele dag positief te denken, kies dan een vast moment waarop je je wilt focussen op alle positieve dingen in je leven. Bijvoorbeeld tijdens het afwassen, het eten van je ontbijt, als je wakker wordt, voordat je gaat slapen of als je op de fiets naar je werk zit. Door te oefenen wordt het steeds makkelijker om ook los van dit moment positief te denken.

6. Focus op je ademhaling, niet op je gedachten

Merk je dat je negatief denkt? Verzet je er dan niet tegen, maar focus op je ademhaling. Je wordt zo niet opgeslokt door je negatieve gedachten, maar richt je even op iets anders. Na een paar minuten rustig in- en uitademen, is je hoofd een stuk rustiger. Het werkt ook om in je hoofd tot 10, 50 of 100 te tellen.

