De snelste manieren om je hoofd leeg te maken

Een vol hoofd slurpt energie en geeft veel stress. Maar hoe creëer je snel meer rust en ruimte? Met deze vijf tips is een vol hoofd straks verleden tijd.

1. Stel jezelf een slimme vraag

Er is één vraag waarmee je je brein even op pauze kunt zetten en je gedachtestroom kunt stoppen. Voordat je jezelf deze vraag stelt, is het belangrijk dat je je eerst focust op de gedachten die door je hoofd stromen. Let hier zo’n tien seconden op en vraag jezelf dan: ‘Wat zal mijn volgende gedachte zijn?’ Waarschijnlijk popt er niet meteen een volgende gedachte in je hoofd op en ervaar je een soort pauze in je gedachtestroom. Hoe vaker je dit oefent, hoe langer deze pauze wordt.

2. Zet al je gedachten op papier

Ons brein is vaak een wirwar van gedachten, waar maar moeilijk orde in is te scheppen. Je kunt hier snel verandering in brengen door al je gedachten op papier te zetten. Dit wordt ook wel een braindump genoemd. Pak een stuk papier en een pen en schrijf alles op wat er in je hoofd omgaat. Misschien een deadline, een klusje dat al je weken uitstelt of een verjaardag die je niet moet vergeten. Als het op papier staat, hoef je er (even) niet meer aan te denken.

3. Leg je telefoon uit het zicht

Zelfs al heb je je telefoon niet in je hand, is het toch een bron van afleiding. Uit onderzoek van de Universiteit van Texas bleek dat het funest voor je denkvermogen en concentratie is als je telefoon in je blikveld ligt. Gelukkig is de oplossing heel eenvoudig: zet je telefoon op stil en stop hem in je tas, je jaszak of leg hem in een andere kamer. Zonder deze afleiding wordt het vanzelf stiller in je hoofd.

4. Tel tot honderd

Ooit geprobeerd om aan niets te denken? Het is net zo onmogelijk als niet aan een roze olifant denken. Slimmer is het om je brein af te leiden en je te focussen op iets anders. Richt je aandacht bijvoorbeeld op je ademhaling of tel tot honderd in je hoofd. De uitdaging zit hem in niet afgeleid raken en hierdoor de tel kwijtraken. Deze oefeningen kun je overal doen; op je werk, in de trein, onder de douche of tijdens het afwassen.

5. Doe iets wat je al een tijd uitstelt

Iets uitstellen kost veel meer ruimte in je hoofd dan het meteen doen. Onbewust ben je er namelijk toch mee bezig. Bedenk vandaag wat je al een tijd uitstelt en kom in actie. Dé truc om iets te doen waar je eigenlijk geen zin in hebt, is door er vijf minuten mee aan de slag te gaan. Spreek met jezelf af dat je daarna mag stoppen. Als je eenmaal bezig bent, valt het waarschijnlijk mee en maak je het misschien wel in één keer af.

