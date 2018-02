Weight Watchers doet 'transformatiefoto's' in de ban

Oké eerlijk toegegeven: 'before and after'-foto's zijn best wel smullen. Transformatiefoto's waarin je in één oogopslag ziet hoeveel beter een persoon in zijn of haar vel zit na gezond eten en meer bewegen. Wij houden ervan.

Dat die foto's heerlijk zijn om naar te kijken weet het grote afslankmerk Weight Watchers ook. Al jaren is het één van de kenmerken van het programma. Je ziet zo nu en dan inspirerende transformaties van mensen die in hetzelfde schuitje zitten om jou een steuntje in de rug te geven. Ooit kan jij ook zo'n foto uploaden! Maar dat beroemde kenmerk is vanaf nu verleden tijd, Weight Watchers gaat geen gebruik meer maken van transformatiefoto's.

Nieuwe visie

Het merk heeft namelijk een nieuwe visie gelanceerd en daarin is geen ruimte voor kort en snel gewichtsverlies. Tegenwoordig zouden we anders naar afvallen kijken: geen paar kilootjes om even in die jurk te passen, maar een echte verandering van leefstijl. En daar passen die snelle foto's niet bij. Het afvaltraject eindigt namelijk niet na die blije foto met een strakker lijf, daar begint het juist. Je moet een gezond eetpatroon onderhouden en blijven bewegen.

Volgens Weight Watchers geven de foto's het idee dat er een soort einddatum aan een dieet zit. Een doel dat je bereikt en waarvoor je daarna niets meer hoeft te doen. Dat is natuurlijk verkeerd. Het programma wordt nu een 'reis van gezondheid, zonder begin, midden of einde.' Natuurlijk wordt het niemand verboden foto's van zijn of haar progressie met de wereld te delen, maar het is geen pijler meer in het programma.

Onderdeel van de nieuwe visie is ook dat kinderen zich kunnen aansluiten bij Weight Watchers. Er zullen gratis abonnementen worden uitgedeeld aan kinderen tussen de dertien en zeventien jaar. Dit doen zij om een vuist te maken tegen obesitas bij kinderen.

