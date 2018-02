Dit virus signaleert tumoren en maakt ze kapot

Of je er een kickbokserslichaam van krijgt is sterk de vraag, maar Rico Verhoeven helpt je met zijn app The Winners Workout wel graag op weg.

"Mensen vragen me heel vaak: ‘Rico, hoe word je zo sterk, hoe train je je buikspieren, wat doe jij om fit te zijn?” De vragen stromen binnen via de mail en op social media en ook op straat wordt Verhoeven aangesproken over zijn indrukwekkende fysique.

Een oefening van The Winners Workout

“We wilden het in een platform gieten, zodat mensen er gebruik van kunnen maken. Zo ontstond The Winners Workout. Het is mijn trainingsmethodiek, maar zo geschaald dat de doorsnede van de samenleving hem ook kan toepassen. We zijn teruggegaan naar de basis en hebben een workout samengesteld die gebaseerd is op mijn oefeningen. Nu kan letterlijk iedereen ermee aan de slag: van beginners tot gevorderden.”

50 dagen om fit te worden

Verhoeven traint volgens de 50-dagen trainingsmethodiek. “Voordat ik een wedstrijd heb, trek ik 6 à 7 weken, dus 50 dagen, uit om fit te worden.” The Winners Workout duurt net zo lang. “Daarna zit je in ieder geval lekkerder in je vel en ben je fitter. Start je als beginner en je hebt een trainingsschema van 50 dagen volbracht, dan kun je naar het volgende onderdeel. Maar je kunt ook alleen losse oefeningen doen die jou liggen.”

Lees ook Zieke fan verblijd met bezoek Rico Verhoeven Likeability of 4

Je kiest uit vier onderdelen: kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit of gemixt. Kun je zelf niet inschatten hoe fit je bent, dan doe je de fittest. Aan de hand van de resultaten van vier oefeningen krijg je dan een level toegewezen. En wanneer kom je Rico Verhoeven dan tegen? “Je traint niet met mij mee, maar ik laat je wel zien hoe je de oefeningen moet doen. Vanuit daar moet je zelf verder. Wat ik heel tof vind, is dat mensen binnen en buiten de gym kunnen trainen, waar ze maar willen. Dus op dat vlak is er in ieder geval geen excuus meer. Als je bijvoorbeeld je borstspieren wilt trainen zoals je in de gym met bankdrukken doet, dan hebben we voor buiten een soortgelijke oefening.”

Een oefening van The Winners Workout

Verhoeven demonstreert de oefeningen op de muziek van Hardwell. Waar traint hij zelf op? “Eminem vind ik heel lekker. En natuurlijk Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix. Dat zijn echt wel artiesten die mij die extra push geven om te knallen. We kennen elkaar onderling allemaal goed. Daarom vond ik het ook zo tof dat Hardwell zo enthousiast was en wilde samenwerken voor The Winners Workout.”

Lees ook Verhoeven lost belofte in en is eindelijk verlost Likeability of 5

Hartstikke leuk zo’n app, maar hoe zorg je ervoor dat je blijft sporten? “Als jij de keuze maakt om fitter te willen zijn, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat mijn belangrijkste boodschap is. Je zal zien dat als je het doet, dat je dan altijd met een lekker gevoel stopt.” Van de fitgirl-hype ziet Verhoeven zeker het positieve in: “Je zit lekkerder in je vel als je traint en gezond eet. Je voelt je fitter, zit strakker in je vel en het zorgt er tevens voor dat je mentaal in balans bent. Een stukje gezond eten is daarin ook een belangrijke factor.” In de app word je ook op dat gebied begeleid.