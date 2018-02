Deze man schrijft een afscheidsbrief aan sportschool

Het leuke aan yoga is dat er tientallen verschillende stijlen bestaan. Niet alleen met een matje op de grond, maar nu ook in de lucht, met een biertje in je hand of omringd door geiten. Wij zetten de opvallendste yogastijlen voor je op een rij.

Metal yoga

Vind je yoga zweverig en houd je wel van harde muziek? Dan is metal yoga je op het lijf geschreven. Zoals de naam al zegt, luister je metal muziek terwijl je yoga doet. Saskia Thode was de eerste yogadocent die besloot hier les in te geven. Deze yogi kwam erachter dat de combinatie van yoga en metal haar hartstikke zen maakt. Het is voor haar een manier om haar frustraties te uiten en stress los te laten.

Nieuwsgierig naar hoe metal yoga eruitziet? Hier vind je een voorproefje.

SUP yoga

Voor de waterratten onder ons is er SUP yoga. SUP staat voor Stand Up Paddling: met behulp van een plank en een peddel kom je op het water langzaam in allerlei yogahoudingen. Bij deze yogastijl draait het vooral om balans. Je moet je goed concentreren om tijdens een houding niet in het water te vallen. Tegelijkertijd is SUP yoga ook heel rustgevend. Al dobberend op het water leer je je volledig te ontspannen in bijvoorbeeld de lijkhouding (savasana) of kindhouding (balasana).

Bieryoga

Of je deze yogastijl serieus moet nemen, laten we in het midden. Het heeft in elk geval de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Maar hoe ziet het er dan uit? Bij bieryoga concentreer je je niet op je ademhaling, maar op het biertje dat je in je hand hebt. Bij elke houding die je aanneemt, neem je een slok. Het voordeel: de alcohol kan je iets soepeler maken, al is het natuurlijk niet de bedoeling dat je dronken wordt.

Aerial yoga

Soms is het fijn om hulpmiddelen te gebruiken tijdens de yogales. Bij aerial yoga maak je gebruik van een doek dat vastzit aan het plafond. Je doet de yogahoudingen niet op de grond, maar grotendeels in de lucht. Net als bij SUP yoga wordt er extra beroep gedaan op je evenwicht. De ene keer geeft het doek vooral steun, de andere keer maakt het een houding extra uitdagend.

Acroyoga

Als je moeiteloos in ingewikkelde houdingen komt en toe bent aan extra uitdaging, dan is acroyoga iets voor jou. In een les acroyoga probeer je samen met iemand anders in allerlei acrobatische houdingen te komen. Hierbij is één persoon de ‘basis’, degene die op de grond ligt, en de ander de ‘vlieger’, degene die in de lucht gehouden wordt.

Geitenyoga

Voor de dierenliefhebbers is er geitenyoga: yoga tussen de geiten dus. Het bijzondere van deze yogastijl, is dat je tijdens de les de geiten kunt knuffelen. Gezellig én gezond, want hierdoor maak je het knuffelhormoon oxytocine aan. Bang voor geiten moet je niet zijn, want tijdens de les kan er zo één op je rug gaan staan. Naast yoga met geiten, zijn er tegenwoordig ook yogalessen met honden of katten.

