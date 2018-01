Zo blijf je in vorm met een half uur sport per week

Van de wc schrobben tot een vervelende mail beantwoorden. Iedereen stelt wel eens iets uit. Uitstellen zorgt er alleen niet voor dat je er vanaf bent. Je bent er onbewust toch mee bezig, wat zorgt voor onnodig veel stress. Met deze tips maak je een eind aan je uitstelgedrag.

1. Breek het op in kleinere taken

De reden dat we iets uitstellen, is meestal omdat we niet weten waar we moeten beginnen. Het is overweldigend veel of er ontbreekt structuur. Dit kun je makkelijk voorkomen door voordat je aan iets begint, het in kleinere taken op te breken. Stel je wil je huis van top tot teen schoonmaken. Schrijf dan op papier of in je telefoon hoe je dit stap voor stap wilt aanpakken. Maak de stappen zó klein, dat het bijna gek is om het op te schrijven. Dus: schoonmaakmiddel pakken, keukenkastje afnemen, de gang stofzuigen, et cetera.

2. Leg je map open

Alles waar je nog niet aan begonnen bent, kun je zien als een gesloten map. Bijvoorbeeld: je weet wanneer de deadline is voor een opstel, maar je hebt nog geen idee waarover je gaat schrijven. Wil je hier een open map van maken, dan schrijf je gedurende de week een paar ideeën op of maak je een begin aan de eerste alinea. Door iets uit te stellen, wordt het onnodig groot. Het moment waarop je in actie komt, is daarom heel belangrijk. En: door alvast te beginnen, gaat de bal vanzelf rollen.

Tip: zie je ergens als een berg tegenop? Spreek dan met jezelf af dat je er 5 of 10 mee aan de slag gaat en dan mag stoppen. Als je eenmaal bezig bent, valt het waarschijnlijk mee en maak je het misschien wel in één keer af.

3. Laat je niet afleiden

Afleiding is vaak de reden dat we denken: ‘Dat komt later wel!’ Je krijgt een appje, een mail, een collega vraagt iets of je hoort een bekend nummer op de radio. Door een afleidingsvrije zone voor jezelf te creëren, voorkom je dat je in deze val trapt. Zet je telefoon op stil, zet internet uit en zoek een plek waar je geconcentreerd kunt werken. Om het jezelf makkelijker te maken, kun je het programma SelfControl op je computer installeren. Dit programma blokkeert alle websites die je afleiden.

4. Bedenk: ‘Het is nu of later’

Iets uitstellen betekent bijna altijd dat je het op een later moment moet doen. Het is dus niet ‘nu of nooit’, maar ‘nu of later’. Deze gedachte kan helpen om je over de drempel te zetten en toch in actie te komen. Bedenk ook dat de meeste dingen veel lastiger, vervelender en ingewikkelder lijken dan dat ze in werkelijkheid zijn. En vergeet niet het opgeluchte gevoel dat je na afloop hebt. Extra motivatie om te beginnen.

