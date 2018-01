Wat niemand je vertelt over mediteren

In een rare houding zitten en proberen aan helemaal niets te denken. Anno nu ziet mediteren er heus niet altijd zo uit. Maar hoe dan wel? Dit vertelt niemand je over meditatie.

Er is geen goed of fout

Neem je de tijd om te mediteren, is je hoofd constant één grote warboel. Heb je nu gefaald? Helemaal niet. Zelfs als je regelmatig mediteert, merk je dat je bijna nooit een helemaal leeg hoofd hebt. Gedachten zijn er altijd, de kunst is alleen om er niets mee te doen. Je merkt ze op en focust daarna weer op je ademhaling. Hoe vaker je mediteert, hoe beter je hierin wordt.

Het hoeft geen rocket science te zijn

Je hoeft niet eerst een cursus te doen om te kunnen mediteren. Het is dus ook echt geen rocket science. Als je meditatie ontdoet van alle opsmuk, zoals meditatiekussens en klankschalen, is het niets meer dan op je ademhaling focussen. En een paar minuten per dag mediteren is al genoeg.

Het helpt je beter met stress en conflicten om te gaan

Als je gedachten van hot naar her gaan, kun je jezelf tot rust brengen door je op één ding te concentreren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mediteren je bloeddruk verlaagt en zorgt voor meer compassie en empathie voor jezelf en anderen. Hierdoor ben je sneller bereid om andere mensen te helpen en kun je beter omgaan met stress en conflicten.

Je kunt bijna overal mediteren

Mediteren doe je niet alleen zittend op de grond met je ogen dicht. Het kan ook onderweg, als je naar de trein loopt bijvoorbeeld of in de stiltecoupé zit. Het leuke aan mediteren is dat er honderden manieren zijn om het te doen. Ben je het zat om op je ademhaling te focussen? Kijk dan naar een mooie afbeelding, een brandende kaars, probeer een meditatie-app of mediteer eens met je ogen open in plaats van dicht. Kies voor een meditatievorm die bij jou past.

Je krijgt er energie van

Door te mediteren dwing je jezelf een (korte) pauze te nemen, zelfs als je leven nog zo hectisch is. Ook breng je de gedachtestroom in je hoofd iets tot rust. Je voelt je hierdoor niet alleen meer ontspannen, maar krijgt er op den duur ook meer energie van. Er zijn zelfs mensen die ervoor kiezen om meer te mediteren dan te slapen. Zo heeft Nicolette dankzij meditatie veel minder tot bijna geen slaap nodig.

Het maakt je creatiever

Onderzoekers hebben de ene helft van een groep vlak voor een brainstormsessie laten mediteren en de andere helft niet. Wat bleek? De mensen die wél hadden gemediteerd kwamen met met meer originele ideeën. Ook voelde deze groep zich minder gespannen en rusteloos. Door aan het begin van een (werk)dag of voor een vergadering te mediteren, maak je dus niet alleen jezelf, maar ook je collega’s blij.

