Pizzarun: 5 kilometer hardlopen met PIZZA!

Aan hardlopen een hekel? Niet getreurd, er is hoop! New York heeft al een tijdje een hardloopwedstrijd met een heus pizza-aspect. Een 5 kilometer wedstrijd, met checkpoints waar je kan stoppen om een stuk pizza te eten. En deze hardloopwedstrijd komt dichterbij …

Nog even geduld

De pizza-run is nog niet in Nederland, maar er is wel iemand die het initiatief heeft genomen om het in Groot-Brittannië te organiseren.

Het werkt echter wel een beetje anders. Bij de wedstrijd in Engeland is het zo dat je als deelnemer twee stukken pizza krijgt. Je kunt vervolgens kiezen of je deze voor, tijdens of na de wedstrijd opeet. Niet verkeerd, toch?

Dus als je nog iemand kent met flinke organisatie-skills, trek diegene dan even aan de mouw. Wie weet is er nog een fanatiekeling die dit in Nederland kan organiseren.

Lees ook Hardlopen? Deze huishoudklusjes werken veel beter Likeability of 4

En heb je hier een hard hoofd in? Een ticket is zo geboekt. De wedstrijden vinden dit voorjaar plaats in Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds, Londen en Manchester. Waar wacht je nog op?

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar