Man niest binnensmonds en scheurt zijn keel

Superman bestaat niet, dus kunnen we allemaal wel eens wat extra hulp gebruiken. Zelfs als het om de meest simpele dingen gaat, zoals de boodschappen onthouden. Deze apps helpen je orde in de chaos te scheppen.

1. Wunderlist, Keep en Evernote

Er komt tegenwoordig zó veel op ons af, dat het logisch is dat we niet alles kunnen onthouden. Gelukkig zijn er handige digitale hulpmiddelen voor dingen die je echt niet moet vergeten. Of het nu om een boodschappenlijst gaat of een geniaal idee, het is een goede vervanging van een notitieboek. Misschien wel beter zelfs, want een telefoon heb je vaak wel bij de hand en pen en papier meestal niet.

2. Buddhify en Headspace

Georganiseerd zijn begint met een leeg hoofd. Mediteren kan je daarbij goed helpen. Deze twee populaire apps leren je op een laagdrempelige manier mediteren, waar je maar wilt. Zo kun je bijvoorbeeld onderweg in de trein een oefening doen of als je moet wachten op het station. Een makkelijkere manier om jezelf tot rust te brengen en meer overzicht te krijgen, is er bijna niet.

3. Wally en AFAS Personal

Geld kan een bron van stress zijn. Een digitaal huishoudboekje geeft inzicht in je inkomsten en uitgaven. Waar zou je op kunnen bezuinigen? En hoeveel geef je gemiddeld uit aan boodschappen? Door goed op de hoogte te zijn van wat er bij- en afgeschreven wordt van je bankrekening, weet je precies of je wel of geen geld over hebt voor dat ene paar schoenen. Ook is het zo een stuk makkelijker om te sparen.

4. 1Password, Dashlane, LastPass en KeePass

Wie kan er nog wel al zijn wachtwoorden onthouden? Bijna niemand. Gelukkig heb je vaak de mogelijkheid om op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Nog handiger zijn deze apps. Ze zorgen ervoor dat je altijd een uniek en sterk wachtwoord hebt. Wel zo veilig. Het enige dat je nog hoeft te onthouden, is het wachtwoord van de app. Dat moet lukken!

5. WaterLogged en WaterMinder

Voldoende water drinken kan er soms bij inschieten als je het druk hebt. Ook hier zijn apps voor. Door WaterMinder of WaterLogged op je telefoon te installeren, ontvang je gedurende de dag reminders om water te drinken. Zo zorg je ervoor dat je de hele dag genoeg drinkt. Is je glas leeg? Dan geef je dit in de app aan en leg je je telefoon weer weg.

6. Moment en RealizD

Een telefoon is handig, maar steeds op dat kleine scherm kijken slurpt tijd en energie. Door bij te houden hoeveel tijd je per dag op je telefoon zit, kun je hier verandering in brengen. Deze apps houden het op de minuut nauwkeurig voor je bij. Confronterend, maar wel een goede motivatie om je tijd nuttiger te gebruiken.

7. Datumprikker.nl

Een geschikte datum vinden met meerdere personen is meestal een hele klus. Het kan er zelfs voor zorgen dat je helemaal geen zin meer hebt om af te spreken. Laat de app Datumprikker.nl het werk doen en vraag je vrienden of zij willen aangeven wanneer ze ruimte in hun agenda hebben. Nadat iedereen zijn of haar beschikbaarheid heeft ingevuld, rolt er vanzelf een geschikte datum uit. Makkelijker kan niet.

