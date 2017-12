Zenzoekers#24: Zo kan iedereen minimaliseren

Minder spullen staat gelijk aan een leger hoofd. Niet gek dat minimaliseren zo populair is. Maar hoe begin je?

1. Gooi iedere dag 1 ding weg

Hoe kleiner je begint, hoe groter de kans is dat het slaagt. Begin daarom niet te rigoureus met minimaliseren. Geef jezelf de opdracht om een maand lang iedere dag één ding weg te gooien. Het maakt niet uit hoe klein of groot het is. Van een paperclip tot een matras waar je al een tijd slecht op slaapt. Gooi het niet meteen in de prullenbak, maar zoek er het liefst een nieuw adres voor. Jij blij, de ander blij.

2. Minimaliseer al in de winkel

Heel logisch: wat je niet koopt, hoef je geen plek te geven en kan ook niet in de weg staan. Stel jezelf daarom de volgende vragen als je op het punt staat om iets te kopen: ‘Ben ik er over een jaar nog blij mee?’ en ‘Waarom heb ik het nu nog niet?’. Als het om kleding gaat, is het slim om je af te vragen of je het 30 keer gaat dragen. De kans op een miskoop is dan veel kleiner. Je kunt ook een digitaal of papieren verlanglijstje maken. Stop het weg en kijk na een maand of je het nog steeds wilt kopen.

Lees ook: Koopverslaafd? Zo word je je hebzucht de baas

3. Begin met een kamer

Als je gemotiveerd bent om te minimaliseren, loop je het risico dat je als kip zonder de kop je huis rondrent op zoek naar spullen die weg kunnen. Binnen no-time verlies je dan je motivatie én het overzicht. Ga gestructureerd te werk door kamer voor kamer op te ruimen. Stel dat je start in keuken, begin dan met een la. Is deze la opgeruimd? Ga dan door naar de volgende. Het hoeft ook niet allemaal in een dag. Neem de tijd!

4. Geef alles een plek

Door alles, maar dan ook echt alles, een plek te geven in huis, zie je wat je beter kunt weggeven of weggooien. Je huis lijkt dan net een puzzel: het valt vanzelf op welke stukjes (spullen) niet passen. Koop uiteraard geen extra kasten en opbergdozen. Doe het met de ruimte die je hebt. Niet wegstoppen dus, maar weggooien.

5. Pas de regel ‘1 erin = 1 eruit’ toe

Heb je je hele huis uitgemest, kom je met tassen thuis na een dag shoppen. Daar gaat je harde werken! De regel ‘1 erin = 1 eruit’ helpt je dit voorkomen. Iedere keer dat je iets nieuws koopt of krijgt, zoek je naar iets waar je afscheid van kunt nemen. Zo ben je altijd een beetje bezig met minimaliseren. Je hoeft dan niet na een paar maanden weer puin te ruimen.

Lees ook: wat niemand je vertelt over mindfulness

6. Vraag af of het je blij maakt

De Japanse opruimgoeroe Marie Kondo heeft veel mensen geïnspireerd om te minimaliseren. Eén van haar bekendste uitspraken, is: ‘Does it spark joy?’. Een ietwat vage vraag die helpt bij het minimaliseren. Als je iets in handen hebt waar je moeilijk afscheid van kunt nemen, vraag je dan af of het je blij maakt. Alles wat je niet blij maakt, hoeft ook geen plek in je leven.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.