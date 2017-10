Mini-mindfulness: oefeningen voor drukke mensen

Met een volle agenda lijkt het lastig om tijd te maken voor mindfulness. Maar wist je dat er ook mindfulness oefeningen zijn waar je minder dan een minuut voor nodig hebt? Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Tel je stappen

Ben je onderweg naar de trein? Loop dan eens met aandacht. Focus op hoe je schoenzolen de grond raken, het geluid van je voeten op de grond en de beweging van je lichaam. Tel iedere stap totdat je bij 60 bent. Als je tijd over hebt, loop dan iets langzamer dan normaal. Deze mini-mindfulness oefening kun je natuurlijk ook thuis doen. Loop bewust een rondje door de kamer of aandachtig naar het toilet.

2. Kijk alsof je iets voor het eerst ziet

Voor als je even moet wachten, is deze oefening perfect. Kijk om je heen en kies een object waar je je op gaat focussen. Een vlek op een vloerkleed, een blaadje aan een boom of een lege kop koffie bijvoorbeeld. Doe niets anders dan kijken. Probeer je in te beelden dat je het voor het eerst ziet. Kijk naar de kleur, de vorm en andere dingen die je opvallen nu je goed kijkt. Na een minuut kijk je op dezelfde manier naar iets anders in je omgeving of stop je.

Lees ook: 4x meditatie-apps voor in de trein

3. Focus op de stilte tussen je gedachten

Gedachten poppen de hele dag door op. Het schijnt zelfs dat we rond de 50 (!!) gedachten per minuut hebben. Je zou denken dat het een constante stroom is waar geen eind aan komt, maar dat is niet waar. Concentreer je op de ruimte tussen je gedachten, als je wilt met je ogen dicht. Misschien merk je eerst dat er amper ruimte tussen zit en het dus nooit stil is in je hoofd. Hoe vaker je dit oefent, hoe vaker het ook even stil is.

4. Drink bewust thee

De boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh gebruikt graag het drinken van een kop thee als mindfulness oefening. Het is heel simpel: neem langzaam een slok en focus je op de smaak en het gevoel op je tong. Slik het door en voel hoe de thee door je keel stroomt. Herhaal deze stappen tot je thee of koffie op is. Als je meer tijd hebt, kun je deze oefening uitbreiden door ook met aandacht je thee in te schenken en te kijken hoe het water steeds donkerder kleurt door het theezakje. Heel ontspannend!

Lees ook: 5x de grootste misverstanden over mediteren

5. Knijp in je handen

Deze mini-mindfulness oefening klinkt gek. Toch is het focussen op de sensaties die je in je lichaam voelt, hoe klein ze ook zijn, een goede manier om even meer in het moment aanwezig te zijn. Je vergeet dan spontaan je to-do list en krijgt niet de kans om te piekeren. Pak met je ene hand je andere hand stevig vast voor 5 of 10 seconden. Laat je hand los en concentreer je op het gevoel in je handen en hoe dit langzaam wegebt.

Over Zenzoekers

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Volgende week maandag staan Lisa & Shirah weer vroeg voor je klaar met meer zen-tips!