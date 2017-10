Haar verven veroorzaakt mogelijk borstkanker

Vrouwen die hun haar verven of laten verven, zouden meer kans kunnen lopen op borstkanker. Dat meldt professor en chirurg Kefah Mokbel van het Londense Princess Grace ziekenhuis. Hij adviseert om je haar maximaal vijf keer per jaar een nieuw kleurtje te geven.

Mokbel bekeek verschillende studies naar de connectie tussen borstkanker en het verven van haar. Hij zag dat vrouwen die hun haar verven 14 procent meer kans hebben op het ontwikkelen van borstkanker.

Meer onderzoek

„Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om ons onderzoek te bevestigen, suggereren onze bevindingen dat blootstelling aan haarverf het risico op borstkanker kan vergroten", vertelt Mokbel in de Engelse krant The Times. Dat is in lijn met een eerder Fins onderzoek, dat ook zag dat vrouwen die hun haar vaker verven borstkanker hebben. Maar ook Sanna Heikkinen van het Finse Kanker Instituut vraagt om meer onderzoek. „Het is niet mogelijk om een echt causaal verband te bevestigen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat vrouwen die hun haar verven ook andere cosmeticaproducten meer gebruiken dan vrouwen die hun haar nooit verven", vertelt zij in bovengenoemde krant.

Mokbel: „Wat ik vooral verontrustend vind, is dat de branche vrouwen aanraadt om hun haar elke vier tot zes weken te verven." Volgens de chirurg moeten vrouwen hun haar maar twee tot vijf keer per jaar verven en daarbij verf gebruiken met natuurlijke ingrediënten, zoals henna.

De Engelse vereniging voor toiletspullen en parfum heeft gereageerd op het artikel. Zij zegt dat haar producten altijd aan strenge veiligheidseisen voldoen.