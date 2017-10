5x cliché spiri-spreuken (die toch waar zijn)

Je kent ze wel: van die spreuken die je overal tegenkomt. Loop maar een rondje door de Action of werp een blik op het kaartje aan een theezakje. Maar dat je ermee dood wordt gegooid, zegt misschien wel genoeg. Er zit namelijk een kern van waarheid in.

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift”

Als je in de regen op de trein staat te wachten en er is ook nog eens vertraging, dan voelt ‘today’ natuurlijk niet als een ‘gift’. Toch heeft in het nu leven wel degelijk effect. Het voorkomt dat je op de automatische piloot leeft en zorgt ervoor dat je meer oog hebt voor de kleine dingen om je heen. Misschien valt het je ineens op hoe mooi de lucht is of kom je erachter dat er een bekende naast je op het perron staat. Dan was die regenachtige dag achteraf gezien niet doorsnee, maar misschien zelfs een cadeau.

“Het is zoals het is”

Het lijkt zo simpel; accepteren dat het echt is zoals het is. Ergens klinkt het ook treurig, alsof je geen andere keus hebt. Maar wist je dat je jezelf er in de meeste gevallen een groot plezier mee doet? De realiteit aanvaarden geeft rust. Dat je het accepteert, wil natuurlijk niet zeggen dat je er niks mee hoeft te doen. Dus neem het zoals het is en zet het eventueel om in iets positiefs.

“Laat het los”

Nog een bekende spreuk. Op het moment dat iemand deze zin tegen je zegt, heb je eigenlijk behoefte aan het tegenovergestelde: het helemaal niet loslaten, maar er juist over praten en denken. Het helpt je alleen soms niet verder. Zit je in een vicieuze cirkel, dan komt deze spreuk als geroepen. Door er even afstand van te nemen, creeer je ruimte in je hoofd. De ruimte om er op een andere manier naar te kijken of het een plek te geven.

“Silence isn’t empty, it’s full of answers”

Tegenwoordig is het bijna nooit meer echt stil. Er is overal geluid en als het stil is, zoeken we steeds nieuwe prikkels op door op onze telefoon te kijken of naar muziek te luisteren. Hierdoor leid je jezelf af en vermijd je de stilte. Juist door de stilte op te zoeken, door bijvoorbeeld te mediteren of even niks te doen, ga je de confrontatie met jezelf aan. Als je goed luistert, hoor je dan wat er echt in je omgaat. Misschien krijg je zelfs antwoorden op belangrijke vragen.

“Let the past make you better, not bitter”

Iedereen denkt wel eens: ‘Had ik dat maar anders gedaan.’ Deze spirituele spreuk leert je dat je uit alles een wijze les kunt halen, ook uit de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. Zo is het verleden geen zware rugzak die je met je mee moet zeulen, maar een tas vol inzichten voor de toekomst.