Slome loper heeft meer zorgen

Mocht je regelmatig haast hebben, dan weet je hoe vervelend het kan zijn. Je moet de trein halen of bent maar nipt op tijd voor een afspraak en iemand voor je loopt enorm traag.

Bloedirritant. Maar dat blijkt niet alleen jouw probleem te zijn: ook langzame lopers hebben een probleem. Die hebben meer kans om te komen te overlijden aan hartaandoeningen, blijkt uit nieuw onderzoek. Onderzoekers aan de University of Leicester hebben ontdekt dat hoe snel je loopt je gezondheid kan beïnvloeden. De kans om op jongere leeftijd te overlijden aan een hartaandoening is een stuk groter als je door de straten slentert in plaats van flink de pas erin hebt, schrijft Independent.

Hardlopers geen doodlopers

Voor het onderzoek werden meer dan 420.000 mensen zes jaar lang geobserveerd. Er werd gekeken naar de snelheid van hun wandelingen en naar de sterftecijfers. Uit de resultaten blijkt dat de mensen die werden gezien als langzame lopers in deze periode van zes jaar 1,8 tot 2,4 keer sneller kwamen te overlijden aan een hartaandoening dan snelle wandelaars.

Dat ligt waarschijnlijk niet zozeer aan de snelheid van de wandelingen. Wetenschappers denken dat er een correlatie is tussen snelle lopers en een actieve levensstijl. De hypothese van de onderzoekers luidt dat mensen met een snelle tred fysiek gezien fitter zijn en dat komt waarschijnlijk omdat ze meer sporten. Dat zorgt er weer voor dat ze beter beschermd zijn tegen een hoge bloeddruk, obesitas en een zittende levensstijl - mogelijke oorzaken van hartaandoeningen.

Mocht je zo'n langzame wandelaar zijn, dan is het misschien hoog tijd om je pas toch af en toe te versnellen. Een beetje extra beweging kan geen kwaad.