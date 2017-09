Hardlopen? Deze huishoudklusjes werken veel beter

Ben je geen fan van sporten en doe je het huishouden ook liever niet? Goed nieuws: je kunt het onaangename met het onaangename combineren. Maakt het er niet leuker op, maar het scheelt je wel tijd.

Het blijkt dat je namelijk ook prima in vorm kunt blijven door huishoudelijk werk. Het Good Housekeeping Institute (GHI) deed onderzoek naar je huishoudelijke taken en kwam erachter dat stoffen, dweilen en de badkamer schoonmaken ook zeer goed werken bij het verbranden van calorieën. Geluk voor de luie mensen onder ons, je hoeft de deur niet uit om slank te blijven.

Meer wandelen

De resultaten zijn voor de non-sporters onder ons vrij positief: na twee uur intensief huishoudelijk werk doen waren er zo'n 600 calorieën verbrand. Dat staat gelijk aan 2,5 uur wandelen, bijna een uur rustig joggen, twee uur rustig fietsen of een uur stevig doortrappen. Bij zo'n 30 kilometer per uur fietsen verbrand je hetzelfde aantal calorieën in iets minder dan een half uur.

Onderzoekers observeerden de activiteiten van de huishoudhelden met een activiteitentracker om de pols. Daarna werden er sportactiviteiten bekeken en de resultaten vergeleken, weet Daily Mail.

Ramen wassen

Wil je echt efficiënt calorieën verbranden? Dan is het handig om zo vaak mogelijk je ramen te wassen, in 20 minuten verbrand je om en nabij 115 calorieën. Wie dweilt verbrandt 107 calorieën en op de derde plaats staat het schoonmaken van de badkamer met 100 calorieën. Dat staat weer gelijk aan twee stukken KitKat.

Wie gek is op stoffen moet dat 40 minuten doen om ongeveer 200 calorieën te verbranden en stofzuigen levert je het verlies van 86 calorieën in 20 minuten op. Wij zijn in elk geval een stuk gemotiveerder om de herfstschoonmaak te doen.