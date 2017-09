De meest inspirerende zen-accounts op Instagram

Fanatieke yogi’s, rustgevende natuurfoto’s en spiritualiteit met een knipoog. Wij verzamelden de meest inspirerende accounts op Instagram. Scroll je meer zen in de trein!

@markrobbers

Dat yoga echt niet alleen voor vrouwen is, laat Mark zien. Op de mooiste plekken op aarde wurmt hij zich in de ingewikkeldste yogahoudingen. Een ver-van-je-bed-show voor beginnende yogi’s, maar wel een extra motivatie om vaker je yogamatje uit te rollen.

@actingonadream

Het is maandag, het regent en de trein heeft vertraging. Als je de dag toch positief wilt beginnen, komt dit Instagram-account als geroepen. Iedere dag worden er afbeeldingen gedeeld voor een positievere mindset. Niet cliché, wel aanstekelijk.

@hetgrotegroenegeluk

Sanne doet een maand lang elke dag iets om de wereld een klein beetje te redden. Zo speelde ze al spelletjes in een verzorgingstehuis, gaf ze eten aan daklozen en vulden ze een little free library met boeken uit haar boekenkast. Op Instagram kun je deze inspirerende heldenmaand volgen in foto’s.

@bemorewithless

Dé manier om meer rust in je hoofd te krijgen, is door te minimaliseren. Met elke vuilniszak die je huis verlaat, wordt ook je hoofd een stukje leger. Heb je net dat extra duwtje in je rug nodig? Volg dan Courtney voor eyeopeners over een leven met minder spullen.

@juliamstarr

Natuurfotograaf Julia zet haar liefde voor de natuur om in prachtige foto’s. Een mooi tegenwicht van alle selfie’s op Instagram én de inspiratie die je zoekt om vaker je wandelschoenen aan te trekken. De foto’s zijn zelfs zo mooi dat ze niet zouden misstaan in een lijstje aan de muur.

@humansofamsterdam

In de Nederlandse versie van Humans of New York, leer je de inwoners van Amsterdam iets beter kennen. Mensen worden van straat geplukt, op de foto gezet en vertellen hun verhaal. Een eerlijk kijkje in andermans leven.

@spiritualthoughts

Dat spiritualiteit niet zo serieus hoeft te zijn, bewijst dit Instagram-account. Je vindt hier grappige memes, motiverende spreuken en afbeeldingen die je aan het denken zetten. Onze favoriet:

“When a flower doesn’t bloom you fix the environment in which it grows, not the flower.”

@rupikaur_

Het dichtbundel van Rupi Kaur lijkt ineens bij iedereen in de kast te staan. Niet gek, want ze schrijft de mooiste, korte gedichten. Het begon allemaal met het anoniem delen van haar gedichten en tekeningen op Tumblr en Instagram. Nu, een aantal jaar later, deelt ze haar hersenspinsels nog steeds op Instagram en staat er een succesvol dichtbundel op haar naam. Perfect om te lezen als je op de trein wacht.

Over Zenzoekers

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

