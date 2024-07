Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeven verfrissende zomercocktails: zo maak je ze zelf

Wat is er nu heerlijker om tijdens een zwoele zomerdag te nippen aan een cocktail? Op een terras betaal je daar al snel minstens 10 euro voor, maar je kunt ze ook heel makkelijk zelf maken. Je hebt er maar weinig ingrediënten nodig, het is leuk om te doen en bespaart geld: win-win dus!

Het is zonnig weer, niets lekkerder dan een cocktail drinken in je tuin of op het balkon. Metro selecteerde zeven recepten. En als je de alcohol achterwege laat, dan is het een mocktail, ook lekker en fruitig.

Gin tonic

De gin tonic is een populaire dorstlesser en mag natuurlijk niet ontbreken. Met komkommerslierten proeft hij heerlijk fris. Zo maak je de perfecte gin tonic voor een zomerse dag.

Ingrediënten

1 komkommer

500 gram ijsblokjes

120 ml Gin

560 ml Tonic

Schaaf met een dunschiller lange slierten van de komkommer en verspreid ze over de glazen Vul de glazen met ijsblokjes, tot aan de rand. Schenk de tonic erbij. Roer de cocktails een paar keer goed door en serveer direct

Een tip voor een originele touch aan je drankje, is om de gewone tonic te vervangen door vlierbloesemlimonade, voor een verrassend effect.

Sex on the beach

Sex on the beach is misschien wel de meest bekende cocktail en mag niet ontbreken in het lijstje. Het is een heerlijk verfrissende cocktail, die met wodka, likeur toch behoorlijk sterk is. Wat je er verder voor nodig hebt, is cranberry sap en sinaasappelsap. Garneer met citroenschijfjes om het helemaal af te maken.

Ingrediënten:

250 gram ijsblokjes

80 ml wodka

200 ml cranberry sap

280 ml sinaasappelsap

4 schijfjes citroen

Vul de glazen tot de helft met ijsblokjes. Verdeel de wodka en likeur over de glazen en meng het geheel. Leng vervolgens de cocktail aan met cranbarry- en sinaasappelsap. Maak het geheel af met citroenschijfjes als garnering en serveer direct.

Bloody Mary

Ook al zo’n klassieker die niet mag ontbreken aan het lijstje, de Bloody Mary. Deze cocktail is heerlijk fris, met ingrediënten als tomatensap, tabasco, citroensap en een stengelbleekselderij als garnering. En ziet er ook nog eens heel kleurrijk uit, het oog wil tenslotte ook wat.

Ingrediënten

150 gram ijsblokjes

1 citroen

50 ml Vodka

5 druppels Tabasco

1 stengel bleekselderij

150 ml tomatensap

Zo bereid je de Bloody Mary:

Pers de citroen uit en bewaar 10 ml citroensap Vul een longdrinkglas met ijsklontjes. Schenk vervolgens de wodka in het glas, samen met de tomatensap en citorensap Doe de tabasco erbij Roer het geheel goed door Garneer met een stengel bleekselderij en serveer direct

Piña Colada

Ananasliefhebbers opgelet! De Piña Colada roept associaties op aan zwoele zomeravonden aan het strand. Heerlijk!

Ingrediënten:

Stukjes verse ananas

1 theelepel suiker

50 ml rum

1 el kokos crème

50 ml vers ananassap

150 gram ijsklontjes

Zo maak je het:

Doe alle ingrediënten in een blender. Blend het geheel, tot een gladde massa. Schenk vervolgens het drankje in een glas Garneer met een schijfje ananas voor een tropische touch!

Zwarte weduwe cocktail

Een wat minder bekend cocktail, maar wel minstens zo lekker. Deze kun je drinken in de zomer, maar wist je dat hij ook wel gedronken wordt tijdens Halloween?

Ingrediënten:

10 braambessen

Een halve citroen

5 cl mezcal

1 el verse rozemarijn

scheut spuiwater

1 el honing

ijsblokjes

Zo maak je de zwarte weduwe cocktail:

Stamp de bramen met de rozemarijnblaadjes, het citroensap en de honing fijn. Giet de mezcal erbij en roer goed door. Vul de glazen met ijs. Giet de cocktail erin en eindig met een scheut spuitwater Top af met wat bramen en eventueel een takje rozemarijn en serveer meteen.

Witte sangria met zomerfruit

Dit is een variant op een klassieke sangria, die uit Noord-Spanje komt. De rode wijn vervang je door witte wijn, voor een frissere smaak. Je voegt daar zoet fruit aan toe, zoals perzik of mango, waardoor het zomerse gevoel compleet is.

Ingrediënten

1 perzik

Halve eetrijpe mango

100 gram aardbeien

1 sinaasappel

750 droge witte wijn

75 sinaasappellikeur

500 ml lemon & lime

12 ijsblokjes

Zo maak je deze heerlijke, fruitige sangria:

Halveer de perzik, verwijder de pit en snijd het vruchtvlees in dunne plakken. Schil de mango en snijd het vruchtvlees in blokjes. Halveer de aardbeien Maak de sinaasappelschoon, snijd in dunne, halve plakken. Doe het fruit in een grote kan. Schenk vervolgens de witte wijn, sinaasappellikeur en lemon & lime erbij. Vul aan met de ijsblokjes Roer goed door en serveer.

De witte wijn kun je ook vervangen voor rosé, die past ook perfect bij deze smakencombinatie.

Sgroppino

Grote kans dat je dit drankje nog niet kent. Hij komt uit Italië en is een lekkere frisse, luchtige mix van sorbetijs, Prosecco en vodka.

Ingrediënten:

4 bollen citroensorbetijs

300 ml Orbea prosecco

80 ml vodka

4 champagneglazen

Volg deze stappen om een heerlijke Sgroppino te serveren:

Doe het ijs en de vodka in een maatbeker Klop het met een garde in 1 minuut. Schenk het ijsmengsel in de glazen. Vul aan met prosecco en serveer direct.

