Culy Homemade: skillet cookie (chocolate chip cookie in een pan uit de oven)

Een skillet cookie is een grote chocolate chip cookie in een pan die je bakt in de oven. Dit maakt ‘m krokant van buiten en heerlijk zacht vanbinnen. Lekker als warm dessert met een bolletje ijs.

We hebben een aantal stappen toegevoegd die zorgen dat je de allerlekkerste skillet cookie ooit bakt. Zo gebruiken we gebruinde boter, dit voegt namelijk een onweerstaanbare nootachtige smaak toe. En om ‘t koekje meer diepte te geven, voegen één eetlepel miso toe. Beide stappen zijn optioneel, maar raden we sterk aan. Een cruciale stap die niet gemist mag worden, is het gebruik van bruine basterdsuiker, dit maakt de skillet cookie namelijk extra gooey vanbinnen.

Dit heb je nodig

70 gram roomboter

50 gram kristalsuiker

20 gram bruine basterdsuiker

1 ei

1 theelepel vanille-extract

1 eetlepel miso (optioneel)

120 gram zelfrijzend bakmeel

1 theelepel bakpoeder

80 gram pure chocolade

Grove zeezoutvlokken

Roomijs om te serveren (optioneel)

Zo maak je een skillet cookie

Begin met het maken van de gebruinde boter. Als je gewone boter wil gebruiken voor de skillet cookie, ga dan verder naar het mixen van boter en suiker.

Voeg de boter toe aan de gietijzeren pan laat langzaam smelten en bruin kleuren, totdat ‘ie nootachtig ruikt. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Doe dit op laag vuur, want de boter kan snel verbranden.

Giet de boter in een schaal. Let op: maak het steelpannetje niet schoon, omdat je hierin de skillet cookie gaat bakken. Laat de boter afkoelen. Dit gaat sneller als je het kommetje in een bak ijswater zet.

Voeg de (gebruinde) boter toe aan een kom met de twee soorten suiker. Klop de boter en de suiker luchtig.

Doe daarna het ei en het vanille-extract erbij. Voeg eventueel een eetlepel miso toe voor umami in de skillet cookie. Mix het beslag tot een geheel. Als je het recept verdubbeld, doe de eieren dan één voor één bij het beslag.

Voeg daarna het zelfrijzend bakmeel en het bakpoeder bij het vloeibare beslag. Mix met een spatel tot een geheel.

Voeg als laatst de gehakte chocolade toe, maar houd 10 gram apart. Meng het beslag kort. Voeg het deeg in een ingevette gietijzeren pan en bestrooi de laatste 10 gram chocolade er bovenop.

Doe de skillet cookie in de oven voor 30 tot 40 minuten.

Haal de gietijzeren pan uit de oven. Bestrooi met grof zeezout en koel af voor 15 minuten, zodat de pan niet meer loeiheet is. Serveer ‘m warm en maak af met een bolletje ijs of een toef slagroom.

