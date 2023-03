Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: simpel wokgerecht met biefstuk, groene paprika en bimi

Een wokmaaltijd is voor ons een typisch gerecht waarvan we vergeten hoe lekker het is, tot we het weer een keer maken. Ook deze simpele ‘wok’ met biefstuk, groene paprika en bimi had weer dat effect op ons. Echt verrassend lekker!

En hou je vooral niet in om deze wokmaaltijd met biefstuk te serveren met koolhydraten naar keuze. Eiernoedels doen het hier erg goed bij, of rijst. Al vinden wij dat ‘ie eigenlijk niet eens veel meer nodig heeft…

Dit heb je nodig:

Voor het vlees:

250 gram biefstuk, in dunne reepjes

2 eetlepels lichte sojasaus

1 eetlepel sesamolie

Snuf maizena

Voor de rest van de wokmaaltijd:

Scheut plantaardige olie

1 teentje knoflook, in dunne plakjes

1 grote groene paprika, in dunne reepjes

200 gram bimi

1 kleine groene peper, in dunne ringetjes

10 ml Shaoxing rijstwijn

1 theelepel zout

1 theelepel suiker

2 eetlepels sojasaus

Snuf witte peper

Sesamzaadjes

Wokmaaltijd met biefstuk, groene paprika en bimi

Doe de reepjes biefstuk in een kom of bakje en voeg de sojasaus, de sesamolie en de maizena toe. Roer door elkaar en laat een halfuurtje marineren in de koelkast.

Zorg dat alle ingrediënten voor je wokgerecht gesneden klaarstaan voor je de pan verhit.

Verhit een wok op hoog vuur. Voeg een scheut plantaardige olie toe als de pan goed heet is. Bak de biefstukreepjes in de hete olie tot ze mooi bruin kleuren. Schep de reepjes vlees uit de pan en zet apart.

Zet het vuur een klein beetje lager en bak nu de knoflook, de groene paprikareepjes, de bimi en de groene peper. Wok een halve minuut en voeg dan de Shaoxing toe en bak nog eens mee. Voeg de biefstukreepjes opnieuw toe en wok opnieuw kort mee. Daarna is het tijd voor de suiker, het zout, de sojasaus en de witte peper. Zet het vuur op de hoogste stand en wok nogmaals 2 minuten.

Klaar? Strooi wat sesamzaadjes over de wokmaaltijd met biefstuk en serveer met rijst, noodles, of gewoon zo.