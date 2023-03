Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: gegrilde courgette met burrata en kruiden

We betrappen onszelf erop dat we courgette vaak links laten liggen, maar dankzij dit recept hebben we de groente weer helemaal herontdekt. Dat heeft alles te maken met de manier waarop ‘ie wordt bereid: door inkepingen te maken, worden smaken beter worden opgenomen. Gebruik daarbij precies genoeg hitte en krijg een heerlijk gekarameliseerd laagje. Flinke bol burrata en een snel kruidenmengsel met olijven erbij en die maag van jou heeft niks te klagen.

Je begrijpt: met dit recept in ons repertoire belanden courgettes weer veel vaker in onze winkelmand. Dat courgettes uit Nederland bijna het hele jaar door verkrijgbaar zijn, is extra mooi meegenomen.

Dit heb je nodig:

2 courgettes

2 bollen burrata

Handje verse munt

Handje verse peterselie

2 eetlepels Taggiasche olijven

2 eetlepels pistachenootjes (geroosterd)

Rasp en sap van 1/2 sinaasappel

1 theelepel ras el hanout

1 theelepel sherryazijn

1 theelepel extra vierge olijfolie

Zout & peper

Gegrilde courgette met burrata en kruiden

Verwarm de oven voor tot 230 graden.

Was de courgettes en halveer ze langs de lengte. Gebruik een scherp mesje om een ruitpatroon van inkepingen in de binnenkant van het vruchtvlees te maken. Bedek met een dun laagje zout en laat een halfuurtje trekken. Dep de courgettes daarna schoon met een keukenpapiertje en dep ze droog.

Verhit een laag plantaardige olie in een ovenbestendige pan. Bak de courgettes met het ruitpatroon naar beneden voor 5 minuten. Plaats de pan daarna in de hete oven en bak vijf minuten. Haal de pan uit de oven (gebruik ovenwanten!) en draai de courgettes om met een tang zodat het ruitpatroon naar boven ligt. Bak nog eens 5 minuten in de warme oven.

Tijdens het bakken kun je de rest maken. Verdeel vast de burrata over borden en maak het kruidenmengsel door alle ingrediënten fijn te hakken en te mengen. Hiervoor kun je eventueel je keukenmachine inzetten.

Schik de courgettes op burrata en bestrooi met wat grof zeezout. Lepel ook het kruidenmengsel over de courgettes en maak af met wat extra extra vierge olijfolie.

Op zoek naar meer lekkere recepten? Hier vind je die.