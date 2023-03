Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: carpaccio-toast met parmezaan en tuinkers (voor Pasen!)

Deze carpaccio-toast is al jaren een vaste waarde op onze paasbrunch. De combinatie van luxueuze carpaccio, parmezaan, lichtpittige mierikswortel en tuinkers is nu eenmaal moeilijk te weerstaan. Lekker met een kopje verse koffie en – waarom niet – een frisse mimosa.

Carpaccio vind je bij je slager of gewoon in de supermarkt. Heb je bij de slager de keuze, laat het dan in dunne, maar niet té dunne plakjes snijden. Hierdoor proef je het vlees veel beter en krijgt het gerecht meer smaak. Zorg er ook voor dat je het vlees minstens een half uur op kamertemperatuur laat komen. Zo haal je de ergste kou eraf en proef je de smaak wederom stukken beter.

Tip: zet een flesje balsamico-azijn op tafel en laat gasten de keuze om à la minute wat balsamico over het broodje te druppelen.

Dit heb je nodig:

2 dikke plakken brioche

8 plakjes rundercarpaccio

2 eetlepels zure room

2 eetlepels mierikswortel

2 eetlepels tuinkers

Blokje parmezaan, geschaafd

Carpaccio-toast met Parmezaan en tuinkers

Snijd twee dikke plakken van de brioche. Verdeel de plakjes carpaccio erover.

Roer de zure room met de mierikswortel in een kommetje. Lepel een beetje van dit mengsel over de carpaccio. Voor een extra feestelijk effect kun je dit ook doen met behulp van een knijpflesje, zodat je mooie streepjes kunt maken.

Verdeel het schaafsel van de parmezaan over de broodjes. Met een dunschiller kun je mooie vlokken maken.

Werk af met de tuinkers en met wat verse peper van de molen.

Op zoek naar meer lekkere recepten? Hier vind je die.