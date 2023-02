Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: sticky tofu rijstbowl met paksoi in sesam-gembersaus

Dit doordeweekse maaltje van sticky tofu met paksoi en rijst maakt iedereen een tofu-liefhebber. De blokjes tofu zijn lekker knapperig en gecoat in een smakelijk sausje. Samen met paksoi en rijst zet je binnen 30 minuten een heerlijk gerecht op tafel.

Gebruik voor dit recept extra stevige tofu. Want dat levert extra knapperige tofu op. Zorg ook dat je de tofu goed laat uitlekken. Hierdoor krijgt de tofu een fijne textuur en worden de kruiden beter opgenomen.

Dit heb je nodig:

Voor de sticky tofu:

250 gram tofu

20 gram maizena

Olie om in te bakken

250 milliliter sinaasappelsap

1 teentje knoflook, fijngehakt

1 eetlepel sriracha

2 eetlepels sojasaus

1 eetlepel rijstazijn

1 theelepel maizena

Voor de baby paksoi:

2 stuks baby paksoi

2 eetlepels sojasaus

1 eetlepel water

1 eetlepel rijstazijn

2 eetlepels sesamolie

1 eetlepel geraspte gember

1 teentje knoflook, fijngehakt

1 theelepel suiker

1 theelepel chilivlokkken

Extra:

280 gram witte rijst

Bosui

Sesamzaadjes

Zo maak je de sticky tofu met paksoi en rijst

Begin met de sticky tofu. Leg je blok tofu op een schone theedoek, pak ‘m in met de theedoek als een pakketje en leg er een zwaar voorwerp op (bijvoorbeeld een zware pan of een pak suiker), zodat de tofu goed kan uitlekken. Wacht daarvoor minstens 15 minuten (een hele nacht kan ook). Snijd ‘m daarna in blokjes.

Kook ondertussen alvast de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Verhit zonnebloemolie in een koekenpan, hierin gaan we de sticky tofu bakken. Meng 2 eetlepels maizena, knoflookpoeder en zout in een kom. Hussel de tofu er doorheen en zorg dat alle blokjes goed zijn bedekt. Verspreid de tofublokjes over de pan. Zorg dat ze niet aan elkaar plakken of op elkaar liggen. Bak de tofublokjes in de olie krokant en goudbruin, ongeveer 3 minuten per kant.

Paksoi

Ga terwijl de sticky tofu bakt verder met de baby paksoi. Snijd ze doormidden en was ze grondig school. Dep de groente goed droog met keukenpapier. Meng daarna alle ingrediënten voor de saus van de baby paksoi in een kom en zet opzij.

Verhit sesamolie in een koekenpan. Voeg de baby paksoi met de snijkant naar beneden toe aan de pan en bak in ongeveer 2 minuten bruin. Draai ze daarna om en bak ze aan de andere kant opnieuw twee minuten. Haal daarna uit de pan. De baby paksoi hoort zacht te zijn met een lichte crunch.

Voeg dan saus van de baby paksoi toe aan de pan en zet het vuur zacht. Blijf constant roeren, zodat de knoflook niet verbrandt. Als de saus een beetje is ingedikt, mag de baby paksoi er weer bij. Hussel door de saus, zodat ieder blad goed is gewenteld in de saus.

Maak de sticky tofu af

Meng ondertussen de rest van de ingrediënten voor de sticky tofusaus. Voeg het sausje toe aan de pan wanneer de blokjes tofu krokant zijn aan iedere zijde. Schep alles door elkaar en zet het vuur uit.

Verdeel witte rijst over de kommen. Schep in iedere kom een grote lepel sticky tofu en twee stukken paksoi. Bestrooi met sesamzaadjes en bosui en serveer direct.