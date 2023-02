Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: romantische borrelplank voor Valentijnsdag

Vier de liefde met deze romantische borrelplank voor Valentijnsdag (of welke romantische gelegenheid dan ook). Gevuld met kazen, salamirozen, verleidelijke dips, chocolade en nog meer lekkers. Met zo’n prachtstuk kan je rekenen op een geslaagde Valentijnsdag.

Wat ziet ‘ie er mooi uit hè. En daar hebben we niet eens uren werk aan gehad. Deze borrelplank voor Valentijnsdag zet je namelijk binnen 30 minuten al op tafel, als ‘t niet minder is. Beter dat, dan een date die geen ster in de keuken is (lees dat hier…)

Favoriete borrelhapjes

Voel je trouwens vrij om de borrelplank aan te vullen met al jouw favoriete borrelhapjes. Denk aan kazen en vleeswaren. Maar kijk ook eens naar ingrediënten die je misschien in huis hebt liggen, zoals augurken en andere ingelegde goedjes.

Zo maak je deze borrelplank voor Valentijnsdag

Voeg feta, harissa, olijfolie en yoghurt toe aan een keukenmachine. Blend de feta-harissadip tot een gladde massa. Proef af op peper en zout en schep in een kom.

Pak er een schaaltje bij voor de burrata. Scheur de burratabol open en schep alles in de schaal. Beleg met de bloedsinaasappel, rozenblaadjes en venkelzaad. Maak de burrata af met een paar druppels olijfolie en zet het schaaltje op de borrelplank.

Ga daarna aan de slag met de salami-rozen. Pak er een smal glas bij, zoals een champagneglas (zorg dat je een smal glas gebruikt, want hoe smaller het glas, hoe kleiner de roosjes). Vouw de plakjes salami over de rand van het glas naar binnen. Doe dit totdat de rand compleet is bedekt. Draai daarna het glas om et voilà , je eerste salami-roos is klaar. Schik de rozen op de plank.

Doe de crackers in schaaltjes, breek de chocolade in stukjes, scheur een paar takken van een bos druiven en haal de brie uit de verpakking. Nu is het alleen nog maar een kwestie van de rest van de ingrediënten neerleggen op de borrelplank.

Geniet samen van de romantische borrelplank met bijpassende drankjes, zoals een fles wijn of bubbels.

