Culy Homemade: pastina (minipasta in een snelle kaassaus)

Heb je een snotterdagje, zit je niet zo lekker in je vel of heb je gewoon zin in iets makkelijks? Dan is een volle kom pastina misschien wel het redmiddel waardoor je je stukken beter gaat voelen. Dit gerecht van minipasta in een romige kaassaus is alles waar comfort food uit moet bestaan: snel klaar, weinig moeite en gewoon lekker.

Je hebt het misschien al voorbij zien komen op TikTok; die kleine sterretjes in een romige saus. Voor veel mensen het gerecht dat ze doet denken aan vroeger. Pastina is een koepelterm voor alle kleine pastasoorten en er zijn verschillende manieren waarop je die kan bereiden. Bijvoorbeeld in een rijke bouillon of in een groentesoep.

Wij gebruiken in dit recept ministerretjes, omdat ze zo schattig ogen. Die maken we ‘t liefst in een romige saus van boter en kaas. Je kunt deze pastasoort vinden in de Turkse en Poolse supermarkt. Niet gevonden? Dan werkt iedere kleine pastasoort, denk aan alfabetpasta en zelfs macaroni.

Dit heb je nodig

80 gram pastina

150 milliliter bouillon

1 klontje roomboter

40 gram geraspte Parmezaanse kaas

Versgemalen peper

Rasp van 1/2 citroen (optioneel)

Zo maak je pastina

Zet een pan op het vuur. Voeg hier de pastina en bouillon aan toe en breng aan de kook. Als je meer controle wil hebben over het zoutgehalte, kook de pasta dan gewoon in water.

Kook de pastina gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Als het goed is, heb je na de kooktijd nog een beetje kookvocht over in de pan (zo’n twee eetlepels). Hier gaan we de saus mee maken.

Voeg een klont boter toe samen met de versgeraspte Parmezaanse kaas en roer alles goed door. Zo krijg je een gebonden en romige saus.

Schep de pastina in een kom of bord. Maak ‘m af met een flinke scheut olijfolie. Bestrooi het gerecht tot slot wat versgemalen zwarte peper en eventueel citroenrasp naar wens. Leun samen met je bakkie comfort food achterover op de bank, dit is pas genieten.