Wintertip: maak eens een warme aperol spritz

Als warme winterdrank grijpen we natuurlijk maar wat graag naar de glühwein of de warme chocolademelk. Tot we laatst zagen dat we onze favo zomer-‘cocktails’ ook prima kunnen verwarmen. Een warme aperol spritz is misschien niet ‘t eerste dat in je opkomt, maar blijkt verslavend lekker.

Zo lekker dat we (Metro‘s collega’s van Culy) je aanraden ‘m vanavond nog te maken!

Alles Aperol

Hoe je ‘t ook wendt of keert, het lijkt wel alsof het Italiaanse sinaasappelaperitief Aperol de laatste jaren álles heeft ‘overgenomen’. We zagen ijs met Aperol en zelfs een Aperol Spritz cake. Ook vloog de Aperol door ceviches en zelfs een crepe Suzette werd gemoderniseerd met Aperol. Geen wonder: het sinaasappeldrankje is verslavend lekker.



Warme Aperol spritz

Het verbaast ons dan ook dat we nu pas op een warme Aperol spritz stuitten. En toch zijn we blij toe, want het blijkt een uitvinding waar we niet meer omheen kunnen. Op Duitse kerstmarkten blijkt de Hot Aperol al jaren een goed besteld drankje te zijn. Snappen we!

Hoe je die Hot Aperol dan maakt? Allereerst is het goed te weten dat we de prosecco uit de zomerse variant inruilen voor witte wijn. Daarnaast wordt er aan de warme Aperol nog appelsap en extra non-alcoholisch sinaasappelsap toegevoegd. En uiteraard voor het warme winterse smaakpalet: sinaasappelschil, kaneel en steranijs of kruidnagel naar smaak.

Niet koken

In principe is het dan makkelijk. Verwarm de boel, maar laat het niet koken. Dan verdampt de alcohol en dat zou zonde zijn. Garneer je glas met een gezellig suikerrandje of wat takjes munt en proosten maar!