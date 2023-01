Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezonde vegetarische recepten voor een goed begin van 2023

Het nieuwe jaar is begonnen. Geen beter moment om door te pakken met je goede voornemens. Wellicht is één daarvan gezond en vegetarisch eten. Dat komt dan goed uit, want Metro‘s collega’s van Culy verzamelden de lekkerste gezonde vegetarische recepten voor je.

Álles voor een goed begin van 2023!

Én gezond én vegetarisch, dat betekent: twee keer zo lekker!

1. Soep van groene groenten van Nigel Slater

Een soep met zelfgemaakte currypasta, asperges en voorjaarskool betekent niets anders dan een kommetje geluk waar je op zo’n ongrijpbaar moment als het begin van het jaar sterk naar kunt verlangen. Zoals Nigel Slater zelf zegt: „Een volle, imponerende smaak. Machtig maar gezond.” Klinkt als iets dat we vanavond nog in de pan willen hebben!

> Naar recept: Soep van groene groenten van Nigel Slater

2. Salade van venkel en granaatappel-limoendressing

Kan je immuunsysteem wel een boost gebruiken? Deze salade van venkel met komkommer, sugarsnaps en een frisse granaatappel-limoendressing is wat je nodig hebt. Je moet ‘m alleen nog even maken, maar gelukkig is dat appeltje eitje. Ook lekker erdoor!

3. Salade met gegrilde bloemkool, kikkererwten, ei en groene harissa

Les één als ‘t gaat om gezond eten: je hoeft geen honger te lijden. Zolang je zorgt dat je genoeg groentes en andere voedzame dingen binnenkrijgt, gaat ‘t goed. Met deze vullende maaltijdsalade met gegrilde bloemkool, kikkererwten, ei en groene harissa begin jij het jaar goed gevuld én lekker.

> Naar recept: Salade met gegrilde bloemkool, kikkererwten, ei en groene harissa

4. Spiraal ratatouille van Matt Preston

Mocht je een trouw kijker van Masterchef Australië zijn, dan komt de naam Matt Preston je vast bekend voor. Naast jurylid is hij ook culinair recensent en heeft hij daarnaast tal van kookboeken op zijn naam. Uit zijn boek Yummy, Quick, Easy komt dit recept voor een spiraal ratatouille. En als iets de termen yummy, quick en easy draagt, kunnen wij alleen maar juichen.

> Naar recept: Spiraal ratatouille van Matt Preston

5. Japanse spinazie chips

We kunnen hier wel een lijst met gezonde vegetarische recepten voor je delen, maar als je gezond wil eten mag je je ook af en toe best te buiten gaan aan snacks. Verantwoord, dat wel. Bijvoorbeeld deze Japanse spinazie chips. Naast dat ze supermakkelijk te maken zijn, is het ook nog eens erg lekker. Én je mag er best nog een kommetje van opeten!

> Naar recept: Japanse spinazie chips

6. Falafel bowl met zoete aardappel en avocado

Zeg je falafel, zoete aardappel én avocado in één zin, dan heb je onze aandacht eigenlijk al direct. Deze bowl is een kommetje geluk pur sang. We vullen ‘m met couscous, spinazie, bietenhummus en nog veel meer lekkers, wat ‘t een vullend, voedend e1n gezond vegetarisch recept maakt.

> Naar recept: Falafel bowl met zoete aardappel en avocado

7. Tostadas met avocado en zoete aardappel

Gezonde vegetarische recepten hoeven niet saai te zijn bewijst ook dit recept. Deze Mexicaanse tostadas laten ons even proeven van de zon. We beleggen ze met avocado en zoete aardappel en daarop frisse rode kool, bosui en uiteraard veel limoen. Een vega fiësta!

> Naar recept: Tostadas met avocado en zoete aardappel

8. Frisse Thaise saté-bowl met krokante tofu

Tofu heeft de laatste jaren onterecht het label ‘klef en flauw’ gekregen. Zonde! Want als je je tofu perfect bakt – en dus knapperig – wordt ‘ie dé ster van je gezonde vegetarische recepten. Zo ook bij deze frisse Thaise saté-bowl waar je de echte saté niet eens mist.

> Naar recept: Frisse Thaise saté-bowl met krokante tofu

Meer vegetarische recepten?

Al onze vegetarische recepten zijn gebundeld op één pagina. En mocht je willen weten of vegetarisch eten behalve goed voor de wereld, ook goed voor je gezondheid is: lees dan hier. Happy cooking!