Culy Homemade: Perzische valentijns-taart met rozenwater, kardemom en pistache

Met deze Perzische liefdestaart verwen je je Valentijn echt. Maar ook zonder Valentijn is de taart fantastisch. Al helemaal als je in de mood bent voor de zwoele smaken van rozenwater, kardemom en pistache. Boven de kom met beslag hangen is al een feestje, maar je huis vult zich ook nog eens met de lekkerste geuren.

🍰 Ingrediënten voor één taart: 15 gram zachte, gezouten boter

2 grote eieren, op kamertemperatuur

225 gram suiker

3 eetlepels zonnebloemolie

1 theelepel geraspte citroenschil (van 1 citroen)

2 theelepels citroensap (gebruik dezelfde citroen)

2 eetlepels rozenwater

1 theelepel vanille-extract

190 gram bloem

48 gram amandelmeel

2 theelepels gemalen kardemom

1 theelepel bakpoeder

Snuf zout Voor het glazuur: 185 gram poedersuiker

1 eetlepel rozenwater

1,5 eetlepel volle melk

20 gram pistachenoten, gehakt

3 eetlepels eetbare, gedroogde rozenblaadjes Verder nog nodig: Taartvorm met een doorsnede van +/- 20 centimeter

Bakpapier

Boter, voor het invetten

Wil je iemand het ultieme liefdesoffer brengen? Maak dan deze Perzische liefdestaart. Wij werden meteen verliefd op het recept toen we het tegenkwamen op de website Broma Bakery.

🌹 Rozenwater kopen? Rozenwater kun je kopen bij de meeste Turkse winkels (je vindt ‘m ook in de Souq-lijn van Nadia & Merijn, te koop bij Marqt). De gedroogde eetbare rozenblaadjes vonden we bij Marqt, maar je kunt ze bijvoorbeeld ook online kopen. Eventueel zou je ze ook kunnen vervangen door verse of gevriesdroogde frambozen.

Bereiding van de Perzische liefdestaart

Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet de bakvorm in met een beetje boter en bekleed de bodem met bakpapier.

Klop de zachte boter, suiker, olie en eieren met een mixer tot een fluffy geheel (ongeveer 2 minuten).

Meng de smaakmakers erdoor: de geraspte citroenschil, het citroensap, het rozenwater en de vanille. Je kan nu de heerlijk de exotische geuren ruiken.

Doe de bloem, het amandelmeel, kardemom, bakpoeder en het zout erbij en meng kort door.

Giet het beslag in de beboterde taartvorm en bak de Perzische liefdestaart in ongeveer 40 minuten goudbruin in de voorverwarmde oven. Test eventueel met een cake tester of een satéprikker of ‘ie mooi gaar is.

Laat de taart helemaal afkoelen voordat je aan de slag gaat met het glazuur.

Voor het glazuur

Voor het glazuur gebruiken we de magnetron.

Pak er een magnetron bestendig schaaltje bij en meng daarin de poedersuiker met het rozenwater en de melk. Roer door met een garde tot een (te) dik papje.

Zet het 10 tot 15 seconden in de magnetron, tot het glazuur iets beter handelbaar (lees: vloeibaar) is. Let er wel op dat het nét vloeibaar genoeg is: een te dun glazuur loopt meteen van je taart af.

Verdeel het glazuur over de afgekoelde taart en bestrooi met de gehakte pistachenoten en de gedroogde rozenblaadjes.

Geniet er (samen) van!