Culy Homemade: crispy garnalentoast met sesam en chilisaus

Een favoriet van velen: crispy Aziatische garnalentoast (ook bekend als ‘prawn toast’). Sommige mensen kunnen er met gemak een hele schaal van op (wij noemen geen namen). Dit Chinese dim sum gerecht is ontzettend makkelijk om te maken en om je vingers bij af te likken.

Toegegeven Aziatische garnalentoast moet je eventjes krokant frituren, niet echt een hobby van velen. Maar er is ook een manier om daar onderuit te komen. Als je de garnalentoasts helemaal voorbereidt en invriest, kun je ze daarna zó, hop, in de oven afbakken. Bestrijk de bodem dan met een beetje zonnebloemolie en bak ze in 10 tot 15 minuten af op 200 graden. Lifehack!

🧧 Chinees Nieuwjaar Deze hapjes zijn leuk om te maken voor Chinees Nieuwjaar, of gewoon als ultieme verwennerij bij de borrel.

Aziatische garnalentoast: het recept

Doe de rauwe garnalen, het eiwit, de gember, de sojasaus, de sesamolie, het zout en de witte peper samen in een keukenmachine. Vermaal de boel als dat kan met de ‘pulse’ stand tot een grove massa. Maal het niet helemaal glad, maar behoud wat textuur.

Snijd de korstjes van de sneetjes witbrood af en snijd elke plak brood daarna in vier driehoekjes, 16 stuks in totaal. Besmeer ze met het garnalenmengsel. Bestrooi alle stukjes garnalentoast daarna met een riante laag sesamzaadjes.

Verhit een laag olie van ongeveer 1 centimeter in een kookpan. Test de olie door één van de afgesneden broodkorstjes erin te houden. Als er belletjes omheen ontstaan en het brood nog niet meteen verkleurt, is de olie goed. Olie te heet? Voeg dan nog een beetje koude olie toe en zet het vuur lager.

Transporteer de garnalentoasts op z’n kop op een vork naar de hete olie. Laat ze eerst op de besmeerde kant bakken en draai ze om zodra ze bruin zijn. Leg niet teveel stukjes toast tegelijk in de pan, want dan koelt de olie af. Het duurt maar een minuut of drie voordat de toast gaar is, het gaat heel snel.

Laat de stukjes garnalentoast uitlekken op keukenpapier, bestrooi met de bieslook en serveer met de chilisaus. Yum!