Culy Homemade: broodje kipkerrie met geblakerde bosui en koriander

Wat eten we met de lunch? Een goed gevuld broodje kipkerrie (met zelfgemaakte kipkerriesalade) natuurlijk! Wij maken ‘m graag zoals de Britten, die dit broodje een Coronation Chicken Sandwich noemen. Lekker met sultanarozijnen, mangochutney, geblakerde bosui en koriander.

Zo’n lekkere kipkerriesalade verdient ook een goed broodje. Metro‘s collega’s van Culy vinden dat ‘ie echt tot z’n recht komt op een focaccia. Dus haal de volgende keer bij de bakker ook eens focaccia. Niet zo’n fan van focaccia? Rooster dan een dikke snee zuurdesembrood.

Zo maak je het broodje kipkerrie

Kruid de kipdijfilets met alle specerijen en de eetlepel olijfolie, zodat je broodje kipkerrie flink op smaak is. Marineer de kip minimaal 30 minuten, maar een nacht lang is gewenst.

Verhit een scheut olie in een gietijzeren pan. Laat goed heet worden, voeg de kipdijfilets toe en bak ze gaar in 10 minuten. Schep uit de pan en laat afkoelen voor 30 minuten. Snijd in blokjes en zet opzij.

Ga ondertussen aan de slag met de saus. Meng hiervoor alle ingrediënten in een grote kom. Zorg dat alles goed is gemengd en voeg de afgekoelde blokjes kip toe. Schep alles nog een keer goed om. Zet de kipkerriesalade opzij terwijl je verder gaat met de rest van het broodje.

Verhit opnieuw olie in een gietijzeren pan. Bak de bosuien tot ze licht blakeren. Blijf bij de pan, want dit gaat erg snel.

Snijd de focaccia open. Schep met een lepel een beetje saus uit de kom met kipkerriesalade en besmeer beide snijvlakken van het broodje ermee. Schep op de onderste plak van het brood een flinke schep kipkerriesalade. Maak het broodje kipkerrie af met de geblakerde bosui, sla en een paar takjes koriander voor een frisse smaak.

