Culy Homemade: snelle noedels met broccoli en biefstukreepjes

Snelle noedels op tafel zetten kunnen we allemaal wel. En toch: écht lekkere snelle noodles op tafel zetten, daarvoor moet je net even het ultieme recept hebben. En dat hebben we hier voor je, dankzij blogger Chelsea’s Messy Apron. Bij deze snelle noedels met broccoli en biefstukreepjes ga je je chopsticks aflikken.

Het lijkt een flinke boodschappenlijst, hierboven. Toch zul je de meeste ingrediënten wel in huis hebben. En om het je iets gemakkelijker te maken, hebben we ze in volgorde van opkomst gerangschikt.

Dit heb je recept:

300 gram rundvlees zoals bavette, biefstuk of ossenhaas

60 ml zonnebloemolie + extra

3 theelepels knoflook, fijngehakt

2 eetlepels rode wijnazijn

4 eetlepels honing

120 ml sojasaus + 2 eetlepels

3 eetlepels maizena

240 ml rundvleesbouillon

75 gram bruine suiker

1 theelepel geraspte gember

60 ml oestersaus

2 eetlepels sesamolie

700 gram broccoli, in roosjes

180 gram noedels

Zout & peper

Optioneel: bosui, koriander, chilivlokken, sesamzaadjes

Zo maak je de biefstukreepjes

Houd er rekening mee dat de biefstukreepjes even moeten marineren: een uurtje is fijn, zes uur is nog fijner.

Snijd de biefstuk in reepjes. Doe ze in een plastic zakje. Klop 60 ml zonnebloemolie, 1 theelepel knoflook, rode wijnazijn, honing, peper, zout en 120 ml van de sojasaus door elkaar tot een marinade. Doe bij het rundvlees in een zakje. Leg in de koelkast.

Haal het vlees na een uur (of maximaal 8 uur) uit de koelkast en uit de marinade. De marinade mag weg, het vlees mengen we met de maizena.

Pak er een wok of een grote koekenpan bij, voeg wat zonnebloemolie toe en bak de biefstukreepjes in twee porties bruin aan beide kanten, gedurende 1,5 minuut. Ze zijn het meest mals als je nog wat rode stukjes ziet.

Voeg weer een eetlepel zonnebloemolie toe aan de pan en bak de tweede helft van het vlees. De reden dat je dit in twee keer doet: dan hebben ze de ruimte om te bruinen.

Haal de biefstuk uit de pan en zet opzij in een kommetje.

Zo maak je de snelle noedels

Doe de runderbouillon in de hete pan, samen met de bruine suiker, oestersaus, de gember en de rest van de knoflook. Roer goed door en laat een paar minuten indikken.

Kook ondertussen de noodles volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Als de saus wat is ingedikt (na een minuut of vijf, leg je de broccoliroosjes in de saus in de pan. Niet roeren, gewoon even de deksel op de pan leggen. Zo stoomt de broccoli gaar.

Check na drie minuten of de broccoli beetgaar is en laat zo nodig nog heel even stomen.

Voeg dan de noedels en de biefstukreepjes toe aan de pan en haal de pan van het vuur. Schenk er twee eetlepels sesamolie overheen en maak desgewenst af met bosui, koriander, chilivlokken en sesamzaadjes.