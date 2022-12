Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: zo maak je een Negroni Sbagliato

Het kan je niet ontgaan zijn: Negroni’s zijn hipper dan ooit en met hun razendpopulaire broertje ziet het ernaar uit dat die trend nog wel een tijdje zal voort denderen. We hebben het over de Negroni Sbagliato, de variant waarbij gin vervangen wordt door Prosseco. Of dat de perfecte feestdagencocktail is? Reken maar van yes.

Zoals ‘t gaat met hippe drankjes is er vaak één toonaangevende persoon die de hype ontketent. Zo hadden we bijvoorbeeld al de Espresso Martini (“I want a drink that will wake me up and then fuck me up” – Kate Moss), maar nu lijkt de Negroni Sbagliato hét nieuwe drankje te worden.

Dit komt allemaal door een video waarin Emma D’Arcy en Olivia Cooke van de hitserie House of Dragon met elkaar babbelden over hun favoriete drankjes. Emma verklapte dat dit hun favoriete cocktail is, waarop hun uitspraak “with prosecco in it” direct viraal ging. Wij sprongen mee op de trend en besloten er ons eigen Culy-recept van te maken.

Dit heb je nodig:

25 ml Campari

25 ml zoete vermouth (of Martini Rosso)

Prosecco

Ijsblokjes

Voor de afwerking:

Schil van één sinaasappel

Zo maak je de Negroni Sbagliato

Vul een breed glas met ijsblokjes en voeg de Campari en de vermouth toe. Gebruik een roerlepel om de twee dranken door elkaar te roeren. Vul het glas aan met de prosecco tot ongeveer een centimeter van de rand van het glas.Gebruik een dunschiller om een stuk van de sinaasappelschil te schaven. Leg dit op een snijplank en gebruik een mesje om er een mooi reepje van te snijden. Draai dat rond je vinger zodat dit begint te krullen. Leg dit op de rand van het glas en serveer je Negroni Sbagliato onmiddellijk.