Culy homemade: gekruide pompoencake met roomkaas en gekaramelliseerde bacon

Pompoen in zoete baksels is iets wat we steeds vaker zien. Ook wij houden ervan: zo maakten we al eerder deze herfstige cheesecake repen met pompoen en de pumpkin pie à la Milk Bar heb je misschien voorbij zien komen bij Sublime. Vandaag gaan we voor een gekruide pompoencake met roomkaasglazuur en gekaramelliseerde bacon, want ook dat laatste doet het erg goed bij zoetigheid. Kruidig, zoet, romig en zoutig dus.

Dit heb je nodig:

Voor de pompoencake

400 gram pompoenblokjes

100 gram boter

160 donkere basterdsuiker

3 eieren

200 gram zelfrijzend bakmeel

1 theelepel gemalen kaneel

1 theelepel gemalen kardemom

1 theelepel gemalen gember

1 theelepel five spice

1/4 theelepel gemalen kruidnagel

1/4 theelepel nootmuskaat

Voor het roomkaasglazuur

100 gram boter

120 gram poedersuiker

1 eetlepel citroensap

150 gram roomkaas

Zout

Voor de gekaramelliseerde bacon

8 plakken bacon

2 eetlepels ahornsiroop

2 eetlepels bruine basterdsuiker

Zo maak je de gekruide pompoencake met roomkaas en bacon

Kook de pompoenblokjes gaar in 15 minuten. Pureer de pompoen tot een gladde puree. Zet opzij en laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Verwarm de oven voor op 175 graden.

Meng in een kom de boter en de suiker voor twee minuten op hoge snelheid tot een luchtig beslag. Voeg de eieren één voor één totdat ze allemaal zijn opgenomen. Meng tot slot de pompoenpuree erdoor tot een glad beslag.

Meng in een andere de kom de droge ingrediënten. Voeg toe aan het pompoenbeslag en meng voorzichting met een spatel.

Schik het beslag in een ingevette en met bakpapier beklede cakevorm. Bak de pompoencake in de oven goudbruin gaar voor 1 uur (of tot een satéprikker droog uit de pompoencake komt). Open de oven niet tijdens het bakken, zodat de cake niet in elkaar zakt. Koel af voor minimaal 2 uur of tot de pompoencake op kamertemperatuur is.

Ondertussen kun je de topping maken. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de bacon fijn en meng met de suiker en ahornsiroop. Bak in de oven voor 20 minuten, tot de suiker gekaramelliseerd is en de bacon knapperig is. Schep halverwege de bacon om, zodat de bacon gelijkmatig karamelliseert. Haal uit de oven en laat afkoelen.

Maak ondertussen het roomkaasglazuur. Mix de boter luchtig met een elektrische mixer gedurende één minuut. Voeg de poedersuiker er aan toe en mix nog één minuut. Als laatst mogen de roomkaas, citroensap en het zout er doorheen. Meng kort met een garde, zodat het glazuur goed stevig blijft.

Bestrijk de bovenkant van de pompoencake met het roomkaasglazuur en verdeel de gekaramelliseerde bacon er boven op.

Serveer de pompoencake met een lekker warm drankje, bijvoorbeeld met deze kruidige kerstkoffie met slagroom en kaneel.