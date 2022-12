Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: feta rolletjes met crispy hot honey (lekker voor bij de borrel!)

Maak kennis met je nieuwe favoriet voor op de borrelplank: feta rolletjes met crispy hot honey. De inspiratie voor dit gerecht ligt bij de Turkse sıgara böreği. Dat is feta gemengd met honing, gerold in bladerdeeg: de perfecte combinatie tussen hartig en zoet. Maar waar het klassieke recept dus met honing werkt, kozen wij hier voor onze nieuwe verslaving: crispy hot honey. Deze pittige honing zorgt voor een extra kick in het feta rolletje. Dit wil jij ook.

Crispy hot honey

Feta rolletjes met crispy hot honey dus. Maar wat is crispy hot honey eigenlijk? Crispy hot honey is een combinatie van crispy chili oil en hot honey, oorspronkelijk bedacht door Momofuku. Het is dan wel (nog) niet te koop in Nederland, zelf maken is gelukkig niet moeilijk. Het recept voor de crispy hot honey vind je hier.

En maak je geen zorgen als je extra overhebt: zo’n potje gaat echt wel op. Het is immers niet alleen lekker bij deze feta rolletjes, maar ook bij kaasplankjes, kip en zelfs op vanille-ijs.

Voor 10 rolletjes:

200 gram feta

3 eetlepels crispy hot honey

10 vellen filodeeg

2 eetlepels olijfolie

1 eetlepel sesamzaadjes

Zo maak je de feta rolletjes met crispy hot honey

Maak eerst de crispy hot honey.

Verwarm je oven voor op 200 graden.

Kruimel de feta in een kom en meng met de crispy hot honey. Zet opzij.

Leg het filodeeg klaar en besmeer met olijfolie. Verdeel het feta-honingmengsel over het filodeeg en rol het op. Vouw de zijkanten naar binnen, zodat de feta er niet kan uitstromen tijdens het bakken. Leg op een met bakpapier beklede bakplaat en besmeer met extra olijfolie, zodat ze niet uitdrogen. Bestrooi tot slot met sesamzaadjes. Bak in de warme oven voor 10 minuten (of tot ze goudbruin zijn).

Serveer de feta rolletjes met crispy hot honey wanneer ze nog warm zijn en met wat extra crispy hot honey om ze in te dippen. Lekker bij de borrel met een glaasje raki.