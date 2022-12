Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: de állerbeste carpaccio met balsamicoglaze

Ja echt, we verkondigen dat deze carpaccio de allerbeste is. Waarom is deze carpaccio dan zo goed? Dat komt doordat we goede kwaliteit ossenhaas combineren met Parmezaanse kaas, verse rucola, gefrituurde kappertjes en een stroperige balsamicoglaze met geurige kruiden.

Op de redactie van onze collega’s van Culy hebben ze rond de tafel gezeten om nog eens goed te kijken naar het klassieke recept voor carpaccio. Want die geweldige antipasto kan beter, dachten zee. En zo kwamen ze op dit recept voor de beste carpaccio die je je kunt indenken. Met een paar kleine stappen verhef je deze klassieke kersthit naar een hoger niveau.

Zo frituur je de kappertjes, waardoor je interessante texturen toevoegt aan het bord. En dik je de balsamicoazijn in met suiker en kruiden, waardoor een zoete smaakexplosie volgt in de mond. Zo blaas je met een toffe twist iedereen omver.

💡 Kappertjes frituren Door de kappertjes te frituren barsten ze open en worden ze lekker knapperig. Het frituren van de kappertjes is optioneel.

Dit heb je nodig:

Voor de balsamicoglaze:

100 ml balsamicoazijn

2 eetlepels bruine basterdsuiker

1/4 theelepel kaneel, gemalen

1/4 theelepel steranijs, gemalen

1/4 theelepel kardemom, gemalen

1/4 theelepel kruidnagel, gemalen

1/4 theelepel piment, gemalen

1/4 theelepel gember, gemalen

1/4 theelepel nootmuskaat, gemalen

Voor de gefrituurde kappertjes:

2 eetlepels kappertjes

150 ml zonnebloemolie

Voor de carpaccio:

400 gram dun gesneden ossenhaas van goede kwaliteit

30 gram amandelen, gebrand

30 gram geraspte parmezaanse kaas

Een handje rucola

Recept voor carpaccio met balsamicoglaze

Verhit een steelpan. Voeg de balsamicoazijn, suiker en kruiden toe aan de pan en roer goed. Laat de balsamicoglaze indikken voor 15 minuten. Het glazuur is klaar wanneer de achterkant van een lepel goed wordt bedekt met de glaze. Koel de balsamico af en zet opzij.

Droog de kappertjes tussen wat keukenpapier. Verhit de olie in een steelpannetje op het vuur. Check met een houten pollepel of de olie heet genoeg is; wanneer er luchtbelletjes ontstaan, mogen de kappertjes erin. Frituur kort voor 2 minuten. Wanneer de kappertjes knapperig zijn en zijn opengebarsten, mogen ze uit de pan. Laat uitlekken en afkoelen op keukenpapier en zet opzij.

Hak de blanke amandelen grof en rooster ze in een droge koekenpan tot ze een bruine kleur krijgen. Hussel af en toe de pan, zodat alle kanten licht worden geroosterd. Zet opzij en laat afkoelen.

En dan is het alleen nog maar een kwestie van het bord opmaken met de carpaccio. Leg het dun gesneden vlees losjes op het bord en bestrooi met alle toppings. Om de carpaccio af te maken, druppelen we de balsamicoglaze over het vlees.