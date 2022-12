Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: aubergine uit de oven met yoghurt en harissa

Deze oven aubergine met knoflookyoghurt, harissaboter en dille heeft het allemaal. Diepte, een zuurtje en ook pit, maar bovenal een grote portie comfort. Om zo te eten, of lekker met wat gezelschap van orzo of rijst.

Knoflookyoghurt en harissaboter: je zou kunnen vermoeden dat dit een bewerkelijk recept is. Toch is niets minder waar. Met slechts tien minuten actieve kooktijd is het vooral de oven die het werk doet. Kun je.

Dit heb je nodig:

2 aubergines

1 eetlepel olijfolie

2 eetlepels boter

1 eetlepel harissa

3 eetlepels Griekse yoghurt

1/2 teentje knoflook, geperst

1 eetlepel dille

1 theelepel sesamzaadjes

Oven aubergine met yoghurt en harissa

Zet je oven op de grillstand. Prik de aubergines rondom rond in met een vork, smeer ze in met wat olijfolie, leg ze op een bakplaat en plaats gedurende 75 minuten onder de hete grill.

Smelt naar het einde van de grill-tijd toe de boter in een pannetje en roer er de harissa doorheen. Haal de aubergines uit de oven en snijd de oven aubergines doormidden alsof het gevulde aardappels zouden zijn. Besprenkel de binnenkanten met een snuf zout.

Roer de yoghurt met de knoflook en verdeel dit over de binnenste helften van de aubergines. Lepel er wat van de harissaboter op en maak de oven aubergine af met de dille en met de sesamzaadjes. Lekker om te serveren met wat in bouillon gekookte orzo of met kruidige rijst.