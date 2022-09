Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: zalmcurry met noedels en kerstomaten

Deze makkelijke zalmcurry met noedels en kerstomaten is zo’n handig eenpansgerecht om in je vaste repertoire op te nemen. Bij ons staat ‘ie in ieder geval regelmatig op het menu.

Deze zalmcurry is het lekkerst met zelfgemaakte rode currypasta. Maar je kunt er ook een potje uit de supermarkt voor opentrekken. Citroengras, gember, chili, limoen: je proeft het allemaal terug in deze curry.

Handig is dat je maar één pan vuil hoeft te maken voor dit recept. En je kunt in principe elke groente mee laten garen die je lekker vindt. Wij kiezen voor kerstomaten, die we de laatste twee minuten mee verwarmen in de saus. Dat kun je ook doen met spinazie, of bijvoorbeeld met fijngesneden paksoi (voeg die dan wel iets eerder toe aan de saus, tegelijk met de zalm).

Zo maak je deze zalmcurry

Dit eenpansgerecht kun je het beste maken in een pan die ruim genoeg is voor alle ingrediënten. Schat dat een beetje in.

Verhit de pan op laag vuur, doe de olie erin en bak de sjalot een minuut of twee, tot ‘ie mooi zacht is. Doe de currypasta erbij en laat 2 minuten meebakken.

Roer de kokosmelk, vissaus, suiker, de sap en de rasp van de limoen erbij en breng aan de kook. Zet het vuur daarna zacht en laat 5 minuten zachtjes pruttelen. Proef even of de curry in balans is en breng op smaak.

Leg de stukjes zalm voorzichtig in de saus en laat ze in 6 tot 8 minuten garen in de saus. Doe daarna de kerstomaten erbij en laat nog 2 minuten garen. Let op dat de zalm niet overgaar wordt, dus blijf in de buurt.

Kook ondertussen de noedels volgens de aanwijzing op de verpakking en giet ze af.

Verdeel de noedels over twee borden of kommen, leg de gepocheerde zalmfilets er voorzichtig op en bestrooi met de munt en basilicum. Serveer ze met een partje limoen om er nog extra overheen uit te knijpen.