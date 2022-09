Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: risotto met garnalen, venkel en citroen

Risotto kun je op eindeloos veel manieren maken, maar deze risotto met garnalen is wel héél erg lekker. Het geheim? Dat is de fijngesnipperde venkel, die meegebakken wordt met de rijst. Dat geeft dit gerecht niet alleen meer groenten (zonder dat je ‘t door hebt!) maar ook een subtiel anijsachtig aroma.

Normaal gesproken roeren we liefst een berg parmezaan door onze risotto, maar voor deze risotto met garnalen hoeft dat niet. Sowieso vinden Italianen de combinatie tussen vis en kaas een no-go en dat respecteren we dan ook graag.

Dit heb je nodig:

400 gram garnalen

350 gram risottorijst

1 venkel, heel fijn gesnipperd

1/2 glas witte wijn

Rasp van 1/2 citroen

Sap van 1 citroen

1 liter visbouillon

50 gram boter

Chilivlokken (naar smaak)

Bieslook, fijn gesnipperd

Risotto met garnalen, venkel en citroen

Breng een pan met ruim gezouten water aan de kook en kook de garnalen in 1 à 2 minuten gaar. Verwarm de visbouillon in een pannetje op een ander vuur.

Giet de garnalen af en stort ze uit op een snijplank. Snijd de helft van de garnalen fijn en bewaar de andere helft voor de garnering.

Verhit de boter in een brede pan op medium vuur en bak de venkelstukjes daarin aan tot ze glazig zijn.

Voeg de risottorijst toe en bak een paar minuten mee tot de rijstkorrels er als parels uitzien.

Schenk de witte wijn in de pan en laat verdampen. Voeg nu soeplepel per soeplepel de visbouillon toe, tot alles is opgenomen. Blijf telkens goed roeren.

Roer de citroenzeste, de boter en de gesneden stukjes garnalen door de risotto.

Schep de risotto in borden en maak de risotto met garnalen af met de hele garnalen, chilivlokken en wat fijn gesnipperde bieslook.