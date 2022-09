Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Basics: het ultieme knoflookbrood voor bij de borrel

Knoflookbrood maken is niet moeilijk. Maar hoe maak je nou de állerlekkerste versie? Zo’n exemplaar dat je standaard op tafel wil zetten, bij welke gelegenheid dan ook? Culy licht het geheim toe.

Wij vinden knoflookbrood het allerlekkerst met gepofte knoflook uit de oven. Dat klinkt misschien wat intimiderend, maar is het niet. Door een knoflookbol in zijn geheel met olijfolie in de oven te zetten, worden de teentjes vanzelf zachter (en milder in smaak). En roer je die zachte knoflook nou door boter en flink wat verse kruiden, dan heb je dus het ideale smeersel voor op je stokbrood.

Dit heb je nodig:

1 baguette

1 volledige bol knoflook

150 gram roomboter, gesmolten

Bos bieslook, fijn gesnipperd

Bos peterselie, fijn gesnipperd

Peper en zout

Snuf chili (optioneel)

Het ultieme knoflookbrood voor bij de borrel

Verwarm de oven voor tot 200 graden. Snijd het hoedje van de bol knoflook en schik de bol op een vel aluminiumfolie. Besprenkel royaal met olijfolie en plooi de folie naar boven toe, als een buideltje. Zet de knoflook gedurende 25 minuten in de warme oven. Haal uit de oven maar laat de oven aanstaan.

Pers de warme knoflook uit in een kommetje en gooi de schillen weg. Doe er de gesmolten boter bij en voeg er de fijn gesnipperde kruiden aan toe. Geef het geheel een flinke snuf zout en peper en roer met een vork door elkaar.

Halveer de baguette en besmeer met het knoflookmengsel. Maak af met een snuf chilivlokken (hou je helemaal niet van pittig, dan kun je deze weglaten) en plaats nog eens 5 à 10 minuten in de warme oven. Wil je het knoflookbrood bij de borrel serveren, snijd dan in hapklare stukjes.