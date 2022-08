Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: Hennessy Colada (oftewel: een boozy milkshake!)

Wijlen The Fat Pie in Amsterdam had ‘m op de kaart staan, de Hennessy Colada. We werden op slag verliefd op dit drankje, dat de liefdesbaby is tussen een cocktail en een milkshake. We vroegen ze om het recept.

Wij vroegen chef Rein op t’ Root (die inmiddels werkzaam is aan dat andere favoriete adresje van ons, Euro Pizza) om het geheime recept van deze misdadig lekkere Hennessy Colada – in de volksmond ook wel Henny Colada genoemd. Maak je borst maar nat.

Dit heb je nodig:

Voor de Hennessy Colada:

6 bollen vanille-ijs

300 ml Secret Colada Syrup (zie onder)

4 shots (180 ml) Hennessy of cognac

1 scheut melk

2 scheuten room

Sap en zest van 1 limoen

Voor de Secret Colada Syrup:

1/2 liter water

500 gram suiker

1/2 takje rozemarijn

1/4 ananas in blokjes

1 klein blikje kokosmelk (165 ml)

Zo maak je deze Hennessy Colada

Stap één: zet Conga op van Gloria Estefan.

Maak eerst de Secret Colada Syrup: verwarm in een pannetje de suiker met het water en het takje rozemarijn. Als de suiker is opgelost en je een hete siroop hebt, gooi je die op de ananas. Giet de kokosmelk erop en meng het met een staafmixer.

Doe daarna de ingrediënten voor de Hennessy Colada in een blender en mix de boel flink door elkaar. Serveer met een rietje in een plastic beker. Een hoog glas mag ook.

Recept en ontwikkeling: Chef Nick N. Palm