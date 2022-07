Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laab: kipgehakt in slablaadjes met limoen, munt en citroengras

Heb je zin in een licht, fris gerecht (bijvoorbeeld bij warm weer)? Dan is laab je ticket to foodie paradise. Vrij letterlijk overigens: dit gerecht komt oorspronkelijk uit Laos. Het stikt dan ook van de Aziatische smaken: limoen, citroengras, vissaus, munt en koriander. Je vingers aflikken mag!

Dit recept voor laab (kipgehakt in slablaadjes) – geïnspireerd op een oud recept van Bill Granger – is lekker licht en fris. Je hebt het bovendien in een mum van tijd op tafel staan.

Traditionele laab (ook wel larb of laap genoemd) bevat vaak wat geroosterde, gemalen rijst on top. Dit kun je eventueel weglaten, maar we raden je aan om het een keertje te proberen. Een superlekker ingrediënt dat naast een notige smaak ook extra textuur toevoegt.

Dit heb je nodig:

1 eetlepel jasmijnrijst

1 stengel citroengras, het witte deel fijngehakt

2 tenen knoflook, fijngehakt

2 groene rawit pepers, fijngehakt

2 eetlepels neutrale olie

500 gram kipgehakt

3 stengels lente-ui, in fijne ringetjes

2 theelepels suiker

1,5 eetlepel vissaus

4 eetlepels limoensap (1 limoen) + extra partjes limoen

1 theelepel gedroogde chili + extra voor het serveren

2 stuks little gem

Verse koriander (naar smaak)

Verse munt (naar smaak)

1 komkommer, geschild en in plakjes, voor erbij

Ook nodig:

Een vijzel

Zo maak je dit recept voor laab

Verhit een droge koekenpan op medium vuur en rooster de rijst in 5 tot 10 minuten goudbruin en geurig. Schep het in een vijzel en vermaal het tot poeder. Zet weg.

Doe de gehakte citroengras, knoflook en rawits in de vijzel en wrijf ze tot een pasta. Laat even staan.

Verhit een wok op hoog vuur tot ‘ie rokerig is. Giet de olie erin en bak het kipgehakt samen met de bosui mooi bruin (duurt ongeveer een kwartiertje).

Zet het vuur uit en schep de pasta van citroengras door het gehakt. Doe ook de vissaus, suiker en het limoensap erbij en roer door. Breng op smaak met de gedroogde chili (zoveel als je aankunt).

Schep de laab in een schaal en besprenkel met de geroosterde rijst en nog wat extra gedroogde chili. Zet de slablaadjes, koriander, munt en komkommer er in kommetjes bij en serveer met partjes limoen.