Culy Homemade: zomerse poké bowl met watermeloen

Heerlijk op warme zomerdagen, deze poké bowl met watermeloen. Door watermeloen in kleine blokjes te snijden en die een tijdje te laten marineren in Aziatische smaakmakers als sojasaus, rijstazijn en gember krijg je sappige smaakbommetjes.

Voor dit recept laat je de watermeloen een paar uur tot een nachtje marineren. Er is eigenlijk geen kunst aan: je stopt het in een bakje, zet het weg in de koelkast en de volgende dag kun je er je poké bowl mee samenstellen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen, is de rijst koken en de bowls opmaken.

Dit heb je nodig:

Voor de watermeloen:

Ongeveer 1,5 kilo watermeloen

Een duimlengte gember, geschild

1 limoen, de geraspte schil en het sap

1 eetlepel kokosbloesemsuiker (of rietsuiker)

Snufje gedroogde chili

60 ml rijstazijn

80 ml sojasaus

2 eetlepels sesamolie

2 eetlepels olijfolie

Voor de poké bowls:

300 gram bruine rijst

Scheutje rijstazijn

Scheutje sojasaus

125 gram chuka wakame (zeewiersalade, kant-en-klaar)

Bosje radijs, in plakjes

250 gram snackkomkommer, in plakjes

2 bosuitjes, in ringen

Handje koriander of munt, fijngehakt

Gebakken uitjes, naar smaak

Furikake, naar smaak

Voor de srirachamayonaise:

2 eetlepels (vegan) mayonaise

1 theelepel sriracha

Vegan poké bowl met watermeloen

Begin met het marineren van de watermeloen. Snijd de watermeloen in kleine blokjes, ongeveer zo groot als je met rauwe vis als tonijn of zalm zou doen. Doe ze in een ruim afgesloten bakje.

Meng alle ingrediënten voor de marinade minus de olijfolie en sesamolie in een keukenmachine of blender. Druppel de olijfolie en sesamolie erbij terwijl je de machine laat draaien.

Giet de marinade bij de watermeloen, schep even door en zet dan in de koelkast tot gebruik. Als je eraan denkt, kun je de bak af en toe even zachtjes schudden of de inhoud omscheppen.

Tijd om de vegan poké bowls op te maken. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Breng daarna op smaak met een eetlepel sojasaus en een eetlepel rijstazijn. Schep de rijst in de kommen.

Verdeel nu de rest van de ingrediënten over de poké bowls: de radijs, komkommer, zeewiersalade, bosuitjes en de gemarineerde watermeloen. Bestrooi met furikake en gebakken uitjes.

Meng in een kommetje de mayonaise en de sriracha door elkaar en verdeel met een knijpfles (bijv. een lege ketchupfles) over de poké bowls (scheppen mag natuurlijk ook).