Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: hartige Aziatische meloensalade met munt en pinda’s

Deze Aziatische meloensalade is een superfris recept voor een warme zomerdag. Het is een hartig gerecht, met de lekkerste smaken uit de Aziatische keuken. Maak ‘m met watermeloen of gebruik verschillende soorten meloen door elkaar. Ideaal om restjes meloen mee op te maken!

Hartige fruitsalades zijn best populair in Azië. Denk aan de Indonesische roedjak, Maleisische fruitsalade of Thaise fruitsalade. Wij vinden ze superlekker, omdat ze de ideale combinatie zijn tussen zoet en hartig. Kijk maar naar deze Aziatische meloensalade met vissaus, sojasaus, limoen, chilipeper en munt.

In plaats van munt en basilicum kun je ook koriander en bijvoorbeeld Thaise basilicum gebruiken. Speel gerust met de ingrediënten en ontdek je favoriete combinatie.

Dit heb je nodig:

1/2 kleine watermeloen, in blokjes

1/2 kleine cantaloupe, in blokjes

1/2 kleine galia meloen, in blokjes

1 eetlepel vissaus

1 eetlepel sojasaus

Stukje gember ter grootte van een halve duim, geraspt

Het sap van 1,5 limoen

1 kleine rawit, fijngesneden

Handje pinda’s

Verse munt, fijngehakt

(Thaise) basilicum, fijngehakt

Hartige Aziatische meloensalade

Rooster de pinda’s in een droge koekenpan en hak ze grof met een mes of in een vijzel.

Klop in een kommetje de ingrediënten voor de dressing door elkaar: de sojasaus, gember, vissaus, limoensap en rawit.

Doe de blokjes meloen in een grote schaal. Giet de dressing over de meloen en maak af met de gehakte pinda’s, munt en koriander.