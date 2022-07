Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: drunken Dame Blanche

Een Dame Blanche is natuurlijk amper een recept te noemen: met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom kom je er al. Toch levert die simpele combinatie iets geniaal lekkers op (vraag maar aan Culy‘s Winnie, die het dagelijks zou kunnen eten). En precies dáárom vonden we het tijd voor een Dame Blanche met een twist. Een twist in de vorm van een scheutje rum, want zo’n drunken Dame Blanche is misschien nóg wel lekkerder dan de klassieke versie.

Toen we op het idee kwamen voor drunken Dame Blanche, wisten we nog niet helemaal zeker welke sterke drank we wilden inzetten. Whisky? Calvados? Mezcal? Na grondige inspectie van onze drankenkast werd het uiteindelijk rum: daarin zitten vaak mooi kruidige, fruitige ondertonen (zoals banaan). Precies daarom vonden we ‘t goed passen bij de smaken van de Dame Blanche.

Aanrader dus! Heb je nou geen fles rum in huis? Dan doen eerder genoemde andere sterke dranken het ongetwijfeld ook gewoon heel goed.

Dit heb je nodig:

3 bollen vanille-ijs

50 gram pure chocolade

Scheutje rum

Toef slagroom

Optioneel: koekje naar keuze (bv. kletskop)

Zo maak je de drunken Dame blanche

Breek de chocolade in blokjes en smelt de chocolade in een steelpannetje of au bain marie. Roer er de run door zodra deze gesmolten is. Houd warm op laag vuur.

Schep het ijs in een coupe en schenk er de chocoladesaus bij. Maak de drunken Dame Blanche af met een toef slagroom en eventueel met een koekje.