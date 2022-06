Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: zelf stroopkoeken maken (zó leuk om te doen!)

Tip voor het weekend: ga eens zelf stroopkoeken maken. Het is niet moeilijk, leuk om te doen en: het levert gruwelijk lekkere koekjes op. Vooral als je een beetje anijs, kaneel en zeezout door de stroop roert.

In het tv-programma Binnenstebuiten (tip voor alle foodies: mét leuke items over eten en drinken, o.a. met Alain Caron) zagen we chefkok Ramon Brugman zelf stroopkoeken maken. Dat bleek veel makkelijker dan je misschien denkt. Én: veel lekkerder dan de versie uit de winkel. Met een lekker bros koekje.

Gewapend met het recept van Ramon snorden we nog zo’n betrouwbare bakker op: Rutger van den Broek. Met hulp van de recepten van beide heren maakten we onze eigen versie van gruwelijk lekkere stroopkoeken. Ontzettend leuk om een keer zelf te maken.

Dit heb je nodig:

300 gram bloem

200 gram ongezouten roomboter, op kamertemperatuur

150 gram witte basterdsuiker

1 ei, op kamertemperatuur

1½ theelepel bakpoeder

¼ theelepel zout

Voor de stroop:

60 gram ongezouten roomboter

100 gram lichtbruine basterdsuiker

200 gram keukenstroop

1/2 theelepel gemalen anijszaad

½ theelepel kaneel

Flinke snuf zeezout

Zo maak je zelf stroopkoeken

Meng de boter met de witte basterdsuiker en het ei. Voeg de bloem, het bakpoeder en het zout toe en meng alles kort tot een samenhangend deeg. Maak er een platte vierkant van, wikkel in plasticfolie en leg minstens 30 minuten te rusten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 160 graden.

Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad. Het mag ongeveer 3 mm dik zijn. Steek er met de koeksteker rondjes uit van gelijke grootte. Je hebt voor elke stroopkoek twee koekjes nodig. Leg ze naast elkaar op een bakplaat met bakpapier.

Bak de koeken in ongeveer 15 minuten goudbruin en gaar. Waarschijnlijk moet je dit in porties doen, omdat ze niet allemaal tegelijk op de bakplaat zullen passen.

Maak ondertussen de stroop. Smelt de boter in een steelpannetje en voeg de keukenstroop, lichtbruine basterdsuiker, anijs en kaneel toe. Breng aan de kook en laat doorkoken tot de suiker is opgelost. Roeren mag.

Zet het pannetje met stroop van het vuur, roer het zout erdoorheen en laat iets afkoelen en indikken.

Lepel de stroop op de helft van de koekjes en dek ze meteen af met een ander koekje. Laat ze helemaal afkoelen zodat de stroop stolt.