Culy Homemade: snelle traybake van kip met hoisin, bimi en rode ui

Er zijn niet veel makkelijkere, smaakvolle manieren om te koken dan deze. Voor deze snelle traybake van kip met hoisin, bimi en rode ui gaar je alle ingrediënten in de oven. Een ideale manier van koken, als je ‘t ons vraagt.

Dit recept is er eentje in de lijn van ons recept voor kip en bloemkool met mangochutney van de bakplaat. Net zo makkelijk, net zo veel smaak.

De traybake is al lekker zonder iets erbij, maar als je wilt, kun je er ook gekookte rijst of noedels bij serveren.

Dit heb je nodig:

6 eetlepels hoisinsaus

Het sap van 1 sinaasappel

1/2 theelepel five spice (Chinees vijfkruidenpoeder)

6 tot 8 kippendijen

400 gram bimi (aspergebroccoli)

2 rode uien

2 tenen knoflook, geraspt

Klein stukje gember, geschild en geraspt

1 eetlepel sesamolie

Snufje zout

Handje verse koriander, grof gehakt (optioneel)

Rijst, voor erbij (optioneel)

Snelle traybake van kip met hoisin

Verwarm de oven voor op 220 graden.

Meng in een kom de hoisinsaus met het sap van een halve sinaasappel (bewaar de andere helft voor later) en de five spice. Meng de kippendijen er doorheen en zorg dat ze goed bedekt zijn met de saus. Leg ze op een metalen bakplaat, lepel de achtergebleven saus uit de kom over de kip en zet in de oven.

Laat de kippendijen ongeveer 10 minuten bakken in de voorverwarmde oven.

Meng ondertussen de bimi met de sesamolie, knoflook, gember, het sap van de andere halve sinaasappel en en een snuf zout. Dikkere stronkjes bimi kun je over de lengte halveren. Schil en snijd de rode uien in partjes.

Als de kip 10 minuten heeft gebakken, leg je de bimi en de rode uien tussen de kip op de bakplaat. Zet de bakplaat terug in de oven en laat alles samen nog 10 tot 15 minuten bakken.

Serveer de traybake eventueel met wat rijst en bestrooi met de verse koriander.