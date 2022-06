Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: snelle rabarber mojito

Bij cocktails streven we graag naar die perfecte balans tussen zoet, zuur en bitter. Makkelijk is dat niet altijd, maar met een goed recept kom je al een heel eind. En – dat treft! – dat heb je bij deze gevonden. Volg de instructies voor deze rabarber mojito en je kunt zeker zijn van een heerlijk prikkelend drankje waarbij alle smaken kloppen.

Ook fijn: voor dit cocktailrecept hoef je niet eerst een siroop te maken. Het drankje is supersnel klaar. En heb je nou nog wat rabarber over? Maak er rabarber curd van, of galette.

Dit heb je nodig:

2 grote stengels rabarber

2 eetlepels rietsuiker

Handje verse munt

1/4 limoen

IJsblokjes

60 ml witte rum

Scheutje bruiswater

Voor de afwerking:

1 stukje rabarber

1 takje munt

1 schijfje limoen

Zo maak je de rabarber mojito

Was de rabarber, snijd in stukjes en hussel die samen met de suiker in een mengkom.

Doe de stukjes in je cocktailshake, samen met de munt (maar houd een paar takjes munt apart voor de garnering).

Pers het limoensap uit in de shaker. Vul de shaker met ijsblokjes.

Voeg tot slot de rum toe en shake alsof je leven ervan afhangt.

Vul een glas met ijsblokjes en zeef de cocktail daarin. Leng aan met een beetje bruiswater.

Maak een inkeping in het schijfje limoen en schik dat op de rand. Garneer met een dun reepje rabarber (die kun je met een dunschiller maken). Maak de rabarbercocktail tot slot af met het takje munt.